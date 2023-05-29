https://ria.ru/20230529/investor-1874919778.html

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 29.05.2023

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Правительство Москвы по результатам аукциона определило инвестора для реорганизации участка бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:42

2023-05-29T19:42

2023-05-29T19:42

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство Москвы по результатам аукциона определило инвестора для реорганизации участка бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В торгах на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны площадью свыше 15 гектаров победило ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", входящее в группу "Основа". Инвестиции могут составить около 25 миллиардов рублей, по итогам реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест. При этом бюджетный эффект для города может составить более 1,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Всего в аукционе приняли участие три компании. Стоимость права на заключение соглашения по итогам аукциона составила 559,86 миллиона рублей. Компания сможет возвести на участке почти 300 тысяч квадратных метров различной недвижимости.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в рамках проекта КРТ инвестор должен возвести 133 тысячи квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, а также 165 тысяч квадратных метров жилой застройки, часть из которой будет передана для программы реновации.

https://ria.ru/20230417/investor-1865731753.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва