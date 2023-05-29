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В Киевской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 29.05.2023 (обновлено: 09:20 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/infrastruktura-1874743759.html
В Киевской области получили повреждения объекты инфраструктуры
В Киевской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 29.05.2023
В Киевской области получили повреждения объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине, сообщил в Telegram-канале в понедельник начальник областного управления нацполиции Андрей... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:51
2023-05-29T09:20
в мире
украина
киевская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине, сообщил в Telegram-канале в понедельник начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов. Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях Украины. "С 00.31 до 5.00 (совпадает с мск) в области раздавалась воздушная тревога… Имеем повреждения… объектов инфраструктуры в нескольких районах области", - написал Небытов. Ранее сообщалось о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.
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в мире, украина, киевская область
В мире, Украина, Киевская область, Специальная военная операция на Украине
В Киевской области получили повреждения объекты инфраструктуры

Глава управления нацполиции Небытов: объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области

© Фото : Андрей Небитов/TelegramОбъекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине
Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Андрей Небитов/Telegram
Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области на Украине, сообщил в Telegram-канале в понедельник начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов.
Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
"С 00.31 до 5.00 (совпадает с мск) в области раздавалась воздушная тревога… Имеем повреждения… объектов инфраструктуры в нескольких районах области", - написал Небытов.
Ранее сообщалось о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.
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