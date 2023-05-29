https://ria.ru/20230529/grem-1874793778.html

В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма

В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма - РИА Новости, 29.05.2023

В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма

Попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания циничны, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:22

2023-05-29T12:22

2023-05-29T14:14

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

линдси грэм

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания циничны, заявили в МИД России.Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее слова Грэма подхватили западные СМИ. В частности, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским"."О циничной попытке оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания... Широкое возмущение людей вынудило обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария "Рейтер" и "Би-би-си", заняться кризис-менеджментом и попытаться купировать ситуацию. "Оказывается", сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж.Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее", - сообщил МИД РФ.По оценке министерства, "попытка оправдаться обречена на провал"."Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма – ещё один удар по и без того поблёкшей репутации "Рейтер" и "Би-би-си", которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев. Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа "коллективного Запада"", - резюмировали в министерстве.

https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, линдси грэм, в мире