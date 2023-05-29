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В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма - РИА Новости, 29.05.2023
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12:22 29.05.2023 (обновлено: 14:14 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/grem-1874793778.html
В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма
В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма - РИА Новости, 29.05.2023
В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма
Попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания циничны, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:22
2023-05-29T14:14
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
линдси грэм
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания циничны, заявили в МИД России.Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее слова Грэма подхватили западные СМИ. В частности, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским"."О циничной попытке оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания... Широкое возмущение людей вынудило обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария "Рейтер" и "Би-би-си", заняться кризис-менеджментом и попытаться купировать ситуацию. "Оказывается", сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж.Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее", - сообщил МИД РФ.По оценке министерства, "попытка оправдаться обречена на провал"."Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма – ещё один удар по и без того поблёкшей репутации "Рейтер" и "Би-би-си", которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев. Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа "коллективного Запада"", - резюмировали в министерстве.
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, линдси грэм, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Линдси Грэм, В мире
В МИД отреагировали на русофобские заявления сенатора Грэма

МИД России назвал попытки оправдать заявления сенатора Линдси Грэма циничными и позорными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания циничны, заявили в МИД России.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее слова Грэма подхватили западные СМИ. В частности, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским".
"О циничной попытке оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания... Широкое возмущение людей вынудило обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария "Рейтер" и "Би-би-си", заняться кризис-менеджментом и попытаться купировать ситуацию. "Оказывается", сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж.Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее", - сообщил МИД РФ.
По оценке министерства, "попытка оправдаться обречена на провал".
"Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма – ещё один удар по и без того поблёкшей репутации "Рейтер" и "Би-би-си", которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев. Это не журналистика, а отработка пиар-агентствами заказа "коллективного Запада"", - резюмировали в министерстве.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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