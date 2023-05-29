https://ria.ru/20230529/granitsa-1874790576.html

Курские власти укрепят границу после прорыва ДРГ в соседних областях

Курские власти укрепят границу после прорыва ДРГ в соседних областях - РИА Новости, 29.05.2023

Курские власти укрепят границу после прорыва ДРГ в соседних областях

Курская область продолжит укреплять границу после прорывов украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянской и Белгородской областях, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:11

2023-05-29T12:11

2023-05-29T12:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

курская область

роман старовойт

брянская область

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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Курская область продолжит укреплять границу после прорывов украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянской и Белгородской областях, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Провели серьёзную работу по анализу тех событий, которые были в Брянской и Белгородской областях, по заходу диверсионных групп на территорию Российской Федерации со стороны Украины. Все выводы сделаны... Поэтому мы будем продолжать укреплять государственную границу, будем продолжать укреплять наши фортификационные сооружения, которые построены сегодня на территории региона", — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания. Глава региона добавил, что после майских праздников добровольная народная дружина начала круглосуточно патрулировать объекты критической инфраструктуры в шести приграничных регионах. "У нас также действует контрольная группа добровольной народной дружины. Мы работали без предупреждения в ночь с субботы на воскресенье. Контрольная группа выезжала, проехала все шесть приграничных районов... Везде были обнаружены дружинники, со всеми пообщались. Эту работу будем продолжать", — добавил Старовойт. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html

https://ria.ru/20230525/katastrofa-1874020059.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

курская область

брянская область

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белгородская область, безопасность, курская область, роман старовойт, брянская область