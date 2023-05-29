Рейтинг@Mail.ru
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/gosduma-1874890586.html
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 29.05.2023
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
Совет Госдумы включил в повестку на 1 июня проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:20
2023-05-29T17:20
украина
россия
азовское море
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_307:662:2771:2048_1920x0_80_0_0_29a08cb026ef9e4bc1497517361fe611.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Совет Госдумы включил в повестку на 1 июня проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесенный Президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказал источник. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму 24 мая законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, законопроект размещен в думской электронной базе. В 2003 году РФ и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о временном закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов.
https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html
украина
россия
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_598:744:2337:2048_1920x0_80_0_0_5996160e3f65ad948bae56210de864a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, азовское море, владимир путин, госдума рф
Украина, Россия, Азовское море, Владимир Путин, Госдума РФ
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю

ГД 1 июня рассмотрит проект о денонсации соглашения России и Украины по Азовскому морю

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Совет Госдумы включил в повестку на 1 июня проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил журналистам источник в Госдуме.
"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесенный Президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказал источник.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму 24 мая законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, законопроект размещен в думской электронной базе.
В 2003 году РФ и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о временном закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Военному ВСУ вынесли приговор за минирование акватории Азовского моря
23 мая, 12:27
 
УкраинаРоссияАзовское мореВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала