https://ria.ru/20230529/gosduma-1874890586.html
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 29.05.2023
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
Совет Госдумы включил в повестку на 1 июня проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:20
2023-05-29T17:20
2023-05-29T17:20
украина
россия
азовское море
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Совет Госдумы включил в повестку на 1 июня проект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесенный Президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - сказал источник. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму 24 мая законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, законопроект размещен в думской электронной базе. В 2003 году РФ и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о временном закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов.
https://ria.ru/20230523/prigovor-1873581336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, азовское море, владимир путин, госдума рф
Украина, Россия, Азовское море, Владимир Путин, Госдума РФ
ГД 1 июня рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
ГД 1 июня рассмотрит проект о денонсации соглашения России и Украины по Азовскому морю