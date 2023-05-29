https://ria.ru/20230529/gladkov-1874817624.html
Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области
Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2023
Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области
Триста школьников из Шебекинского округа Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск, отправятся на летний отдых РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:46
2023-05-29T13:46
2023-05-29T13:46
белгородская область
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дон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Триста школьников из Шебекинского округа Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск, отправятся на летний отдых в Воронежскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Гладков сообщил, что 31 мая по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь "Ландыш" отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят. "Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна", – отметил Гладков. По мнению специалистов министерства образования области, лагерь отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к учреждениям детского отдыха. Территория лагеря 8 гектаров, он находится в лесном массиве, рядом с берегом реки Дон. Лагерь расположен недалеко от райцентра Семилуки, в 12 километрах от областного центра. Школьники смогут хорошо отдохнуть, набраться сил, позаниматься спортом и в различных кружках, принять участие в конкурсах, съездить на экскурсии. Кроме того, планируется, что белгородские школьники смогут отдохнуть и за пределами области. "Сейчас ведём переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем, Калужской областью, Ярославской областью. Со вчерашнего дня усилили работу в этом направлении. В первую очередь будем стараться отправить детей из приграничных сел, из Шебекино. Также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа", - рассказал губернатор. Всего же планируется, что летней оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тысяч ребят. Из областного и муниципальных бюджетов на ее проведение выделено более полумиллиарда рублей.
https://ria.ru/20230529/kharkov-1874804476.html
https://ria.ru/20230528/gladkov-1874669450.html
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воронежская область, белгородская область, дон, вячеслав гладков
Белгородская область, Воронежская область, Белгородская область, Дон, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области
Губернатор Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области
БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Триста школьников из Шебекинского округа Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск, отправятся на летний отдых в Воронежскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Гладков сообщил, что 31 мая по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь "Ландыш" отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят.
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"Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна", – отметил Гладков.
По мнению специалистов министерства образования области, лагерь отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к учреждениям детского отдыха. Территория лагеря 8 гектаров, он находится в лесном массиве, рядом с берегом реки Дон
. Лагерь расположен недалеко от райцентра Семилуки
, в 12 километрах от областного центра. Школьники смогут хорошо отдохнуть, набраться сил, позаниматься спортом и в различных кружках, принять участие в конкурсах, съездить на экскурсии.
Кроме того, планируется, что белгородские школьники смогут отдохнуть и за пределами области. "Сейчас ведём переговоры с Республикой Крым
, Ставропольским краем
, Калужской областью
, Ярославской областью
. Со вчерашнего дня усилили работу в этом направлении. В первую очередь будем стараться отправить детей из приграничных сел, из Шебекино
. Также из Грайворона
и приграничных сел Грайворонского округа", - рассказал губернатор.
Всего же планируется, что летней оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тысяч ребят. Из областного и муниципальных бюджетов на ее проведение выделено более полумиллиарда рублей.
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