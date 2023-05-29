https://ria.ru/20230529/gladkov-1874817624.html

Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области

Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2023

Гладков сообщил, что 300 белгородских детей отдохнут в Воронежской области

Триста школьников из Шебекинского округа Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск, отправятся на летний отдых РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:46

2023-05-29T13:46

2023-05-29T13:46

белгородская область

воронежская область

белгородская область

дон

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg

БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Триста школьников из Шебекинского округа Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск, отправятся на летний отдых в Воронежскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Гладков сообщил, что 31 мая по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь "Ландыш" отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят. "Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна", – отметил Гладков. По мнению специалистов министерства образования области, лагерь отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к учреждениям детского отдыха. Территория лагеря 8 гектаров, он находится в лесном массиве, рядом с берегом реки Дон. Лагерь расположен недалеко от райцентра Семилуки, в 12 километрах от областного центра. Школьники смогут хорошо отдохнуть, набраться сил, позаниматься спортом и в различных кружках, принять участие в конкурсах, съездить на экскурсии. Кроме того, планируется, что белгородские школьники смогут отдохнуть и за пределами области. "Сейчас ведём переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем, Калужской областью, Ярославской областью. Со вчерашнего дня усилили работу в этом направлении. В первую очередь будем стараться отправить детей из приграничных сел, из Шебекино. Также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа", - рассказал губернатор. Всего же планируется, что летней оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тысяч ребят. Из областного и муниципальных бюджетов на ее проведение выделено более полумиллиарда рублей.

https://ria.ru/20230529/kharkov-1874804476.html

https://ria.ru/20230528/gladkov-1874669450.html

воронежская область

белгородская область

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, белгородская область, дон, вячеслав гладков