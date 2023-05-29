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В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации - РИА Новости, 29.05.2023
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12:54 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/gagarin-1874802717.html
В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации
В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение назвать именем первого космонавта Юрия Гагарина пионерскую организацию. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:54
2023-05-29T12:54
россия
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение назвать именем первого космонавта Юрия Гагарина пионерскую организацию. В субботу был опубликован указ президента России Владимира Путина об учреждении ордена Гагарина, которым будут награждать за заслуги в сфере космоса. "Я не могу прокомментировать, мне неизвестно о второй части ничего. Вот вы знаете, указ был выпущен, орден введен", - ответил Песков на вопрос о том, как он прокомментирует предложение оренбуржцев назвать именем Гагарина "пионерскую организацию, если она будет таковой именоваться".
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россия, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Юрий Гагарин (космонавт), Владимир Путин, Общество
В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации

Песков не стал комментировать предложение назвать пионерскую организацию именем Гагарина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение назвать именем первого космонавта Юрия Гагарина пионерскую организацию.
В субботу был опубликован указ президента России Владимира Путина об учреждении ордена Гагарина, которым будут награждать за заслуги в сфере космоса.
"Я не могу прокомментировать, мне неизвестно о второй части ничего. Вот вы знаете, указ был выпущен, орден введен", - ответил Песков на вопрос о том, как он прокомментирует предложение оренбуржцев назвать именем Гагарина "пионерскую организацию, если она будет таковой именоваться".
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РоссияДмитрий ПесковЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинОбщество
 
 
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