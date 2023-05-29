https://ria.ru/20230529/gagarin-1874802717.html

В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации

В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации - РИА Новости, 29.05.2023

В Кремле не стали комментировать идею о наименовании детской организации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение назвать именем первого космонавта Юрия Гагарина пионерскую организацию. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:54

2023-05-29T12:54

2023-05-29T12:54

россия

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение назвать именем первого космонавта Юрия Гагарина пионерскую организацию. В субботу был опубликован указ президента России Владимира Путина об учреждении ордена Гагарина, которым будут награждать за заслуги в сфере космоса. "Я не могу прокомментировать, мне неизвестно о второй части ничего. Вот вы знаете, указ был выпущен, орден введен", - ответил Песков на вопрос о том, как он прокомментирует предложение оренбуржцев назвать именем Гагарина "пионерскую организацию, если она будет таковой именоваться".

https://ria.ru/20230526/vospitanie-1874248581.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, общество