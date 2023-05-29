https://ria.ru/20230529/fond-1874928819.html

Фонд поддержки тюменского бизнеса докапитализирован на 178 миллионов рублей

Фонд поддержки тюменского бизнеса докапитализирован на 178 миллионов рублей - РИА Новости, 29.05.2023

Фонд поддержки тюменского бизнеса докапитализирован на 178 миллионов рублей

Гарантийный фонд для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей, сообщает информационный РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:50

2023-05-29T20:50

2023-05-29T20:50

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Гарантийный фонд для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей, сообщает информационный центр правительства региона. "В Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей гарантийный фонд для поддержки предпринимателей. Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора", – следует из сообщения. По словам гендиректора Инвестагентства Николая Пуртова, докапитализация фонда позволит увеличить объем гарантированной поддержки в регионе более чем на 20 процентов, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 млн рублей. "В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поручительством Гарантийного фонда", – цитирует слова Пуртова информцентр. Отмечается, что максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства – до 55 млн рублей. Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20230524/moor-1873890791.html

тюменская область

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тюменская область