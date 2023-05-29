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В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком
В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком - РИА Новости, 29.05.2023
В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком
Курские спасатели назвали фейком рассылку сообщений якобы от ГУ МЧС, где говорилось об "угрозе удара БПЛА" и содержался призыв прятаться в бомбоубежище. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:09
2023-05-29T19:09
2023-05-29T19:10
курская область
курск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Курские спасатели назвали фейком рассылку сообщений якобы от ГУ МЧС, где говорилось об "угрозе удара БПЛА" и содержался призыв прятаться в бомбоубежище. Скриншот фейкового сообщения выложили в Telegram-канале ГУ МЧС по Курской области. Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ГУ МЧС. В нём говорится, что в Курске и области якобы есть "угроза удара БПЛА". Также в сообщении людей призывают спуститься в бомбоубежище. "Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает данные сообщения", - говорится в комментарии под скриншотом в Telegram-канале региональных спасателей. На прошлой неделе, 23-24 мая, были запущены фейки об эвакуации жителей трёх улиц Курска и об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Власти региона опровергли эти вбросы.
https://ria.ru/20230522/fake-1873502954.html
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курская область, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Курск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком
ГУ МЧС по Курской области назвало рассылку сообщений об угрозе удара беспилотниками фейком