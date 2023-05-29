https://ria.ru/20230529/feyk-1874914793.html

В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком

В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком - РИА Новости, 29.05.2023

В Курской области назвали рассылку сообщений об угрозе удара дронами фейком

Курские спасатели назвали фейком рассылку сообщений якобы от ГУ МЧС, где говорилось об "угрозе удара БПЛА" и содержался призыв прятаться в бомбоубежище. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:09

2023-05-29T19:09

2023-05-29T19:10

курская область

курск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_7ec29678d7eadd0e7148c12d9bf827e6.jpg

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Курские спасатели назвали фейком рассылку сообщений якобы от ГУ МЧС, где говорилось об "угрозе удара БПЛА" и содержался призыв прятаться в бомбоубежище. Скриншот фейкового сообщения выложили в Telegram-канале ГУ МЧС по Курской области. Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ГУ МЧС. В нём говорится, что в Курске и области якобы есть "угроза удара БПЛА". Также в сообщении людей призывают спуститься в бомбоубежище. "Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает данные сообщения", - говорится в комментарии под скриншотом в Telegram-канале региональных спасателей. На прошлой неделе, 23-24 мая, были запущены фейки об эвакуации жителей трёх улиц Курска и об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Власти региона опровергли эти вбросы.

https://ria.ru/20230522/fake-1873502954.html

курская область

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)