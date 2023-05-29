https://ria.ru/20230529/evtanaziya-1874863225.html

В Дании рассмотрят инициативу о легализации эвтаназии, сообщили СМИ

В Дании рассмотрят инициативу о легализации эвтаназии, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2023

В Дании рассмотрят инициативу о легализации эвтаназии, сообщили СМИ

Парламент Дании рассмотрит гражданскую инициативу о легализации в стране "активной эвтаназии" при наличии особых обстоятельств, сообщил в понедельник местный... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:47

2023-05-29T15:47

2023-05-29T15:47

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ЦЮРИХ, 29 мая – РИА Новости. Парламент Дании рассмотрит гражданскую инициативу о легализации в стране "активной эвтаназии" при наличии особых обстоятельств, сообщил в понедельник местный портал The Local Denmark. "Предложение граждан разрешить эвтаназию в Дании получило 50 тысяч подписей, что означает, что в датском парламенте впервые могут рассмотреть это предложение и проголосовать по нему", - говорится в сообщении. Сроки рассмотрения гражданской инициативы не уточняются. Как сообщается, предложение, с которым выступил медбрат из датского города Орхус Ларс Лиор Рамсгаард, уже собрало 50 832 подписи. Сам датчанин обосновал свое предложение тем, что в своей работе часто встречает пациентов, "которые хотели бы получить разрешение на уход из жизни". По данным издания, против этой инициативы выступает Датская медицинская ассоциация, представляющая врачей страны. Ее представители считают, что необходимо увеличивать инвестиции в паллиативную помощь. Также отмечается, что в 2018 году аналогичное предложение о легализации эвтаназии собрало 8 386 подписей, а еще одно в 2019 году – 1 409 подписей. На сегодняшний день в Европе активная эвтаназия законодательно не запрещена в странах Бенилюкса, в Швейцарии и в Испании.

https://ria.ru/20220418/evtanaziya-1783340643.html

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