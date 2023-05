https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

Европу переводят на рельсы военной экономики. Не все европейцы согласны

Европу переводят на рельсы военной экономики. Не все европейцы согласны - РИА Новости, 29.05.2023

Европу переводят на рельсы военной экономики. Не все европейцы согласны

Европа переходит на рельсы военной экономики. Если вы думаете, что это является преувеличением, то это вовсе не наша выдумка. Об этом прямо заявил глава... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:04

аналитика

украина

европа

италия

владимир корнилов (политолог)

жозеп боррель

джорджа мелони

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg

Европа переходит на рельсы военной экономики. Если вы думаете, что это является преувеличением, то это вовсе не наша выдумка. Об этом прямо заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сказав, что в противном случае европейцев ждет самое страшное — прекращение войны на Украине. Проевропейские СМИ также называют готовящиеся меры "индустриальным планом военной экономики".Дело в том, что на этой неделе (голосование намечено на среду-четверг) Европарламент собирается в срочном порядке утвердить Акт о поддержке производства боеприпасов, ранее уже одобренный Еврокомиссией и лидерами стран ЕС. Название законопроекта (Act in Support of Ammunition Production) сознательно было подобрано так, чтобы аббревиатура подчеркивала срочность момента: ASAP в английском языке обычно означает "As soon as possible" ("Как можно быстрее"). Суть предложения заключается в выделении 500 миллионов евро на производство вооружений для дальнейшей отправки их на Украину.Нет особых сомнений в том, что европейские законодатели поддержат этот проект. Об этом можно судить хотя бы по тому, что за ускоренность процедуры его прохождения проголосовали (как бы "случайно" выбрав для этого дату 9 мая) 618 депутатов Европарламента при всего 90 воздержавшихся или проголосовавших против. Но, несмотря на такое видимое единодушие, вокруг законопроекта уже разгораются жаркие дебаты внутри различных партий и фракций.Например, о метаниях в выборе позиции среди итальянских демократов рассказала газета il Fatto Quotidiano. С одной стороны, те не хотят идти против своих избирателей, с другой — боятся не проявить солидарность с фракцией Европарламента. Однако премьер Италии Джорджа Мелони уже выбрала курс на конфронтацию с собственными избирателями, когда ознакомилась со свежими результатами соцопросов и заявила, что рискнет популярностью своего правительства ради продолжения поддержки Украины.А о том факте, что европейский истеблишмент понимает настроения общества, наглядно свидетельствуют их активнейшие попытки манипулировать этими самыми соцопросами. К примеру, на днях многие СМИ радостно кинулись ссылаться на данные соцопроса компании SWG с заголовками: "Большинство итальянцев поддерживают вооружение Украины!". И действительно, этот опрос выявил, что 51% итальянцев не против отправки оружия киевскому режиму (при 31% выступающих против). Но СМИ стараются не акцентировать внимание или попросту игнорировать тот факт, что 51% складывается из двух составляющих: лишь 22% согласны поставлять оружие до тех пор, пока "Россия не будет побеждена", а 29% хотят, чтобы оружие способствовало переговорам и миру, "даже с уступкой территорий Украины". Согласитесь, немаловажный нюанс, но его старательно игнорируют, что является открытой манипуляцией.Точно так же мейнстрим активно препятствует инициативе проведения общенационального референдума в Италии против поставок вооружения на Украину. Сейчас надежды организаторов плебисцита связаны с антивоенным митингом на Сардинии, который намечен на 2 июня. Там возмущены планами правительства начать обучение украинских пилотов именно на их острове, и целый ряд мощных пацифистских и профсоюзных организаций намерены провести массовый митинг под лозунгом "Мы оккупированы НАТО!".Такие же тенденции наблюдаются и в других странах Европы. Очень показательным в этом смысле стала недавняя акция с водружением в центре Амстердама подбитого российского танка, с которым европейские "ястребы" носятся по всей Европе. Власти города думали попиариться на теме войны, однако мэр Фемке Халсема столкнулась с яростным неприятием этой акции со стороны местных жителей. Они резонно задают вопрос: почему власти не поставили рядом подбитый украинский танк, если речь не идет об обычной русофобской выходке?А многие голландцы по примеру аналогичных акций в Берлине, наоборот, забросали танк цветами в знак поддержки России, сопроводив это лозунгами "Переговоры, а не эскалация!" и "Прекратите поставки оружия на Украину!". Видя, что что-то пошло не так, организатор "мероприятия", директор общенациональной площадки для дискуссий De Balie Юрий Альбрехт даже устроил потасовку с журналистом, который всего-то поинтересовался, сколько ему платит НАТО за такую пропаганду.Так что страсти кипят нешуточные, и они постепенно накаляются. Конечно, эти тенденции в западном обществе надо поддерживать и развивать. Сто лет назад европейское движение под общим лозунгом "Руки прочь от России!" сыграло значительную роль в срыве интервенции в нашу страну. Тогда у молодого Советского государства было гораздо меньше инструментов влияния на эти настроения, тем не менее оно умудрялось эффективно обходить цензурные запреты и границы. Без всякого сомнения, сейчас у нас таких инструментов гораздо больше.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230524/politika-1873933883.html

https://ria.ru/20230424/italiya-1867444425.html

украина

европа

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, украина, европа, италия, владимир корнилов (политолог), жозеп боррель, джорджа мелони, европарламент, нато, еврокомиссия