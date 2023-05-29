https://ria.ru/20230529/evakuatsiya-1874799819.html

В Москве эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 29.05.2023

В Москве эвакуируют семь судов из-за сообщений о минировании

Семь районных судов Москвы получили сообщения с угрозами "минирования", посетители и сотрудники эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:41

2023-05-29T12:41

2023-05-29T12:41

россия

москва

происшествия

московский городской суд

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь районных судов Москвы получили сообщения с угрозами "минирования", посетители и сотрудники эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник. "В Хамовнический, Кузьминский, Измайловский, Чертановский, Перовский, Тимирязевский и Басманный районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования, проведены эвакуации", - рассказал собеседник агентства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками проверяют здания судов. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230523/belgorod-1873628866.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, московский городской суд, ложные сообщения о минировании зданий