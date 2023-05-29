https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html

Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию

Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции увеличит сближение Анкары и Москвы, а также усилит противостояние западному влиянию на Ближнем... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:01

2023-05-29T19:01

2023-05-29T19:02

турция

анкара (провинция)

москва

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg

АЛЖИР, 29 мая - РИА Новости. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции увеличит сближение Анкары и Москвы, а также усилит противостояние западному влиянию на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости алжирский эксперт по международным отношениям Аммар Сиджа. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Эксперт отметил, что США не скрывали своего недовольства региональным влиянием Турции и "восхождением в последние годы звезды Эрдогана в арабском и исламском мире". Также, говорит он, беспокойство в Вашингтоне вызывает сближение Анкары и Москвы и совпадение позиций по многим важным вопросам в ближневосточном регионе. "Внешняя политика Турции в свете новых региональных союзов способствует тому, что американское влияние, его финансовые и политические инструменты имеют ограниченное влияние. Эрдоган на данный момент скорее всего будет стремиться сохранить позиции России на карте ближневосточного влияния", - сказал Сиджа. По его словам, это проявляется в том числе в "нежелании Анкары присоединиться к экономическим санкциям, наложенным на Москву".

https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

турция

анкара (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анкара (провинция), москва, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции