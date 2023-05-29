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Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию
Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию
Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции увеличит сближение Анкары и Москвы, а также усилит противостояние западному влиянию на Ближнем... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:01
2023-05-29T19:01
2023-05-29T19:02
турция
анкара (провинция)
москва
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АЛЖИР, 29 мая - РИА Новости. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции увеличит сближение Анкары и Москвы, а также усилит противостояние западному влиянию на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости алжирский эксперт по международным отношениям Аммар Сиджа. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. Эксперт отметил, что США не скрывали своего недовольства региональным влиянием Турции и "восхождением в последние годы звезды Эрдогана в арабском и исламском мире". Также, говорит он, беспокойство в Вашингтоне вызывает сближение Анкары и Москвы и совпадение позиций по многим важным вопросам в ближневосточном регионе. "Внешняя политика Турции в свете новых региональных союзов способствует тому, что американское влияние, его финансовые и политические инструменты имеют ограниченное влияние. Эрдоган на данный момент скорее всего будет стремиться сохранить позиции России на карте ближневосточного влияния", - сказал Сиджа. По его словам, это проявляется в том числе в "нежелании Анкары присоединиться к экономическим санкциям, наложенным на Москву".
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турция, анкара (провинция), москва, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
Турция, Анкара (провинция), Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию
Эксперт Сиджа: победа Эрдогана на выборах президента увеличит сближение России и Турции