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Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства - РИА Новости, 29.05.2023
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12:16 29.05.2023 (обновлено: 12:24 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874791888.html
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства - РИА Новости, 29.05.2023
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства
Дата инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана пока не определена, президент нацелен на быстрое формирование кабинета министров, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:16
2023-05-29T12:24
политика
турция
анкара (провинция)
в мире
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Дата инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана пока не определена, президент нацелен на быстрое формирование кабинета министров, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Нет, пока не определена дата. Сейчас господин президент нацелен на то, чтобы быстро формировать кабинет министров", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос, когда планируется инаугурация Эрдогана.По его словам, в своем выступлении после выборов в Анкаре "Эрдоган поставил перед своим будущим правительством ряд задач, которые предстоит решить в будущий пятилетний срок".
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политика, турция, анкара (провинция), в мире
Политика, Турция, Анкара (провинция), В мире
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства

Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства, дату инаугурации пока не определили

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Дата инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана пока не определена, президент нацелен на быстрое формирование кабинета министров, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Нет, пока не определена дата. Сейчас господин президент нацелен на то, чтобы быстро формировать кабинет министров", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос, когда планируется инаугурация Эрдогана.
По его словам, в своем выступлении после выборов в Анкаре "Эрдоган поставил перед своим будущим правительством ряд задач, которые предстоит решить в будущий пятилетний срок".
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Вчера, 08:18
 
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