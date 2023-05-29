https://ria.ru/20230529/erdogan-1874743475.html
Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах - РИА Новости, 29.05.2023
Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:46
2023-05-29T08:46
2023-05-29T08:46
в мире
турция
киргизия
реджеп тайип эрдоган
садыр жапаров
президентские выборы в турции
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БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. "Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов", - написал Жапаров на своей официальной странице в социальной сети. По мнению Жапарова, Турция "показала пример открытых, конкурентных и демократических выборов". "Народ Турции оказал вам высокое доверие, а также поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан", - подчеркнул он. Президент выразил уверенность, что "дружеские и братские" отношения между Киргизией и Турцией будут и дальше укрепляться в духе стратегического партнерства и союзничества. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874742937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, киргизия, реджеп тайип эрдоган, садыр жапаров, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Киргизия, Реджеп Тайип Эрдоган, Садыр Жапаров, Президентские выборы в Турции
Президент Киргизии поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Президент Киргизии Жапаров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции
БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.
"Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов", - написал Жапаров на своей официальной странице в социальной сети.
По мнению Жапарова, Турция "показала пример открытых, конкурентных и демократических выборов".
"Народ Турции оказал вам высокое доверие, а также поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан", - подчеркнул он.
Президент выразил уверенность, что "дружеские и братские" отношения между Киргизией и Турцией будут и дальше укрепляться в духе стратегического партнерства и союзничества.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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