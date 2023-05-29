https://ria.ru/20230529/erdogan-1874734306.html

Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог

Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил Реджепа Тайипа... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:55

2023-05-29T06:55

2023-05-29T06:55

туркмения

турция

реджеп тайип эрдоган

гурбангулы бердымухамедов

в мире

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АШХАБАД, 29 мая - РИА Новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Тепло поприветствовав турецкого лидера, Герой-Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов) от имени туркменского народа, а также от себя лично и членов своей семьи искренне поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с историческим для турецкого народа днем, ознаменованным политическим успехом, – с переизбранием на демократической основе на пост президента Турецкой Республики", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что Эрдоган, поблагодарив за поздравления, подтвердил, что и впредь будут предприниматься эффективные меры для всестороннего развития традиционно дружественного взаимодействия с Туркменистаном. "В ходе телефонного разговора собеседники дали высокую оценку туркмено-турецкому диалогу, обсудили приоритеты многосторонних связей, выстраиваемых на принципах взаимоуважения, доверия, долгосрочного и тесного сотрудничества", - подчеркивает "Нейтральный Туркменистан". Издание также отмечает, что Герой-Аркадаг и турецкий лидер подтвердили приверженность двух стран всестороннему расширению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html

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туркмения, турция, реджеп тайип эрдоган, гурбангулы бердымухамедов, в мире