https://ria.ru/20230529/erdogan-1874734306.html
Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог
Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил Реджепа Тайипа... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:55
2023-05-29T06:55
2023-05-29T06:55
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АШХАБАД, 29 мая - РИА Новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Тепло поприветствовав турецкого лидера, Герой-Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов) от имени туркменского народа, а также от себя лично и членов своей семьи искренне поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с историческим для турецкого народа днем, ознаменованным политическим успехом, – с переизбранием на демократической основе на пост президента Турецкой Республики", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что Эрдоган, поблагодарив за поздравления, подтвердил, что и впредь будут предприниматься эффективные меры для всестороннего развития традиционно дружественного взаимодействия с Туркменистаном. "В ходе телефонного разговора собеседники дали высокую оценку туркмено-турецкому диалогу, обсудили приоритеты многосторонних связей, выстраиваемых на принципах взаимоуважения, доверия, долгосрочного и тесного сотрудничества", - подчеркивает "Нейтральный Туркменистан". Издание также отмечает, что Герой-Аркадаг и турецкий лидер подтвердили приверженность двух стран всестороннему расширению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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туркмения, турция, реджеп тайип эрдоган, гурбангулы бердымухамедов, в мире
Туркмения, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Гурбангулы Бердымухамедов, В мире
Эрдоган и экс-глава Туркмении высоко оценили двусторонний диалог
Экс-глава Туркмении Бердымухамедов и Эрдоган дали высокую оценку двустороннему диалогу
АШХАБАД, 29 мая - РИА Новости.
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, сообщает
в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
«
"Тепло поприветствовав турецкого лидера, Герой-Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов) от имени туркменского народа, а также от себя лично и членов своей семьи искренне поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с историческим для турецкого народа днем, ознаменованным политическим успехом, – с переизбранием на демократической основе на пост президента Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что Эрдоган, поблагодарив за поздравления, подтвердил, что и впредь будут предприниматься эффективные меры для всестороннего развития традиционно дружественного взаимодействия с Туркменистаном.
"В ходе телефонного разговора собеседники дали высокую оценку туркмено-турецкому диалогу, обсудили приоритеты многосторонних связей, выстраиваемых на принципах взаимоуважения, доверия, долгосрочного и тесного сотрудничества", - подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".
Издание также отмечает, что Герой-Аркадаг и турецкий лидер подтвердили приверженность двух стран всестороннему расширению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции
с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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