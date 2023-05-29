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Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя - РИА Новости, 29.05.2023
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01:31 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874723546.html
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя - РИА Новости, 29.05.2023
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя
Сторонники турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на улицы Брюсселя, чтобы отпраздновать его победу на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:31
2023-05-29T01:31
турция
бельгия
брюссель
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Сторонники турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на улицы Брюсселя, чтобы отпраздновать его победу на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. В районах бельгийской столицы, где проживает многочисленная турецкая диаспора, автомобильное движение парализовали сотни машин, украшенных турецкими флагами. Сотрудники полиции праздновать не мешают, но пытаются организовать движение на улицах, где из-за сторонников Эрдогана образовались заторы. Многие вышли отпраздновать победу Эрдогана пешком. На стенах некоторых домов также вывешивают флаги Турции. В Бельгии проживают десятки тысяч турецких граждан. Сообщалось, что в первом туре голосования на турецких выборах на территории Бельгии проголосовало более 85 тысяч граждан Турции. Более 72% из них отдали свои голоса за Эрдогана. Схожие результаты были зафиксированы и в соседних с Бельгией Нидерландах, Германии и Люксембурге.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html
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турция, бельгия, брюссель, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Бельгия, Брюссель, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, В мире
Сторонники Эрдогана отпраздновали его победу на улицах Брюсселя

Сторонники президента Эрдогана вышли на улицы Брюсселя, чтобы отпраздновать его победу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюди с флагами Турции
Люди с флагами Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Люди с флагами Турции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Сторонники турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на улицы Брюсселя, чтобы отпраздновать его победу на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
В районах бельгийской столицы, где проживает многочисленная турецкая диаспора, автомобильное движение парализовали сотни машин, украшенных турецкими флагами. Сотрудники полиции праздновать не мешают, но пытаются организовать движение на улицах, где из-за сторонников Эрдогана образовались заторы.
Многие вышли отпраздновать победу Эрдогана пешком. На стенах некоторых домов также вывешивают флаги Турции.
В Бельгии проживают десятки тысяч турецких граждан. Сообщалось, что в первом туре голосования на турецких выборах на территории Бельгии проголосовало более 85 тысяч граждан Турции. Более 72% из них отдали свои голоса за Эрдогана. Схожие результаты были зафиксированы и в соседних с Бельгией Нидерландах, Германии и Люксембурге.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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ТурцияБельгияБрюссельРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
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