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В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной - РИА Новости, 29.05.2023
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17:58 29.05.2023 (обновлено: 21:48 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной - РИА Новости, 29.05.2023
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:58
2023-05-29T21:48
происшествия
авто
саратов
гибдд мвд рф
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саратовская область
дтп
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД."По предварительным данным, в 17.20 по улице Институтская у дома 7 произошло столкновение автомобиля Opel под управлением мужчины 1992 года рождения и электросамоката под управлением 16-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у легкового автомобиля после столкновения смят капот и пробито насквозь лобовое стекло в центре, а электросамокат разломился на две части.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП с гибелью подростка.Прокуратура области в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html
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Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Россия, Саратовская область, ДТП
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной

В Саратове шестнадцатилетний подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД.
"По предварительным данным, в 17.20 по улице Институтская у дома 7 произошло столкновение автомобиля Opel под управлением мужчины 1992 года рождения и электросамоката под управлением 16-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у легкового автомобиля после столкновения смят капот и пробито насквозь лобовое стекло в центре, а электросамокат разломился на две части.
Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП с гибелью подростка.
Прокуратура области в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФРоссияСаратовская областьДТП
 
 
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