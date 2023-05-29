https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html

В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной

В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной - РИА Новости, 29.05.2023

В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной

Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:58

2023-05-29T17:58

2023-05-29T21:48

происшествия

авто

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД."По предварительным данным, в 17.20 по улице Институтская у дома 7 произошло столкновение автомобиля Opel под управлением мужчины 1992 года рождения и электросамоката под управлением 16-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у легкового автомобиля после столкновения смят капот и пробито насквозь лобовое стекло в центре, а электросамокат разломился на две части.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП с гибелью подростка.Прокуратура области в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, россия, саратовская область, дтп