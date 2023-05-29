https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной - РИА Новости, 29.05.2023
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:58
2023-05-29T17:58
2023-05-29T21:48
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД."По предварительным данным, в 17.20 по улице Институтская у дома 7 произошло столкновение автомобиля Opel под управлением мужчины 1992 года рождения и электросамоката под управлением 16-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у легкового автомобиля после столкновения смят капот и пробито насквозь лобовое стекло в центре, а электросамокат разломился на две части.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП с гибелью подростка.Прокуратура области в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230529/dtp-1874761660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, россия, саратовская область, дтп
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Россия, Саратовская область, ДТП
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
В Саратове шестнадцатилетний подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний водитель электросамоката разбился насмерть в Саратове в результате ДТП с легковым автомобилем, сообщили в городском отделе ГИБДД.
"По предварительным данным, в 17.20 по улице Институтская у дома 7 произошло столкновение автомобиля Opel
под управлением мужчины 1992 года рождения и электросамоката под управлением 16-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у легкового автомобиля после столкновения смят капот и пробито насквозь лобовое стекло в центре, а электросамокат разломился на две части.
Региональное управление СК РФ
в своем телеграм-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП с гибелью подростка.
Прокуратура области в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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