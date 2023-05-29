https://ria.ru/20230529/ekstraditsiya-1874843597.html
Бразилия может пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова, пишут СМИ
Бразилия может пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2023
Бразилия может пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова, пишут СМИ
Бразилия готова пересмотреть решение о выдаче РФ Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество, после того как экстрадиции россиянина запросили... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:47
2023-05-29T14:47
2023-05-29T14:50
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бразилия готова пересмотреть решение о выдаче РФ Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество, после того как экстрадиции россиянина запросили США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения. Также он является фигурантом расследования, проводимого прокуратурой Сан-Паулу в связи с предполагаемыми эпизодами коррупции, отмывания денег и шпионажа, отмечает WSJ. Верховный суд Бразилии 17 марта сообщил, что по завершении этого расследования даст добро на экстрадицию Черкасова в РФ, где он обвиняется в торговле наркотиками. Однако 24 марта свои обвинения выдвинули США и потребовали выдать россиянина им. "Теперь некоторые наблюдатели за делами о заложниках, в том числе бывшие официальные лица США, рассматривают Черкасова как потенциального кандидата на участие в сделке по обмену заключенных между США и России, до тех пор пока он остается под стражей за пределами России. А бразильские власти готовы пересмотреть свое решение об экстрадиции Черкасова в Россию", - говорится в сообщении издания. По словам источника, близкому к суду, запрос США является новым фактором, который Верховному суду Бразилии придется учитывать при принятии решения о пункте назначения Черкасова. Согласно судебным документам, сам Черкасов заявил, что хочет быть экстрадирован в Россию и признал предъявленные ему в РФ обвинения. При этом отмечается, что власти в Бразилии сомневаются в утверждениях России о причастности Черкасова к торговле наркотиками. Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html
https://ria.ru/20230412/ekstraditsiya-1864708137.html
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РИА Новости
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В мире, Бразилия, США, Россия
Бразилия может пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова, пишут СМИ
WSJ: Бразилия готова пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова в Россию