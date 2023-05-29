https://ria.ru/20230529/ekspertizy-1874461523.html

Ефимов: город сэкономил почти 500 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Ефимов: город сэкономил почти 500 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок - РИА Новости, 29.05.2023

Ефимов: город сэкономил почти 500 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Москва за восемь лет сэкономила почти полтриллиона рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) в системе РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:10

2023-05-29T09:10

2023-05-29T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва за восемь лет сэкономила почти полтриллиона рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) в системе госзакупок, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2015 года, когда начала проводиться экспертиза НМЦК, по март 2023 года было выдано свыше 40 тысяч экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых составила почти семь триллионов рублей. По результатам проведенной экспертизы городу удалось снизить затраты и сэкономить 476 миллиардов рублей бюджетных средств", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Проверка достоверности определения НМЦК проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше - в случае закупки по 223-ФЗ.В Москве такую экспертизу осуществляет департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы. Исключение составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230517/efimov-1872233888.html

москва

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва