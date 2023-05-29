https://ria.ru/20230529/dtp-1874900992.html

В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб

В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб - РИА Новости, 29.05.2023

В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:09

2023-05-29T18:09

2023-05-29T18:09

происшествия

авто

пензенская область

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД. "Предварительно установлено, что 29 мая 2023 года в 15.40 мск на 598-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Газон" под управлением мужчины 1985 года рождения и автомобиля "Камаз", которым управлял... мужчина 1995 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля "Газон" погиб на месте", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, как после ДТП фургон автомобиля "Газон" разломился и из него вывалились коробки с мясом, на одной из них четко видна надпись Damate.

https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html

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происшествия, авто, пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, россия