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В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб - РИА Новости, 29.05.2023
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18:09 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/dtp-1874900992.html
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб - РИА Новости, 29.05.2023
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб
Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:09
2023-05-29T18:09
происшествия
авто
пензенская область
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россия
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД. "Предварительно установлено, что 29 мая 2023 года в 15.40 мск на 598-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Газон" под управлением мужчины 1985 года рождения и автомобиля "Камаз", которым управлял... мужчина 1995 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля "Газон" погиб на месте", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, как после ДТП фургон автомобиля "Газон" разломился и из него вывалились коробки с мясом, на одной из них четко видна надпись Damate.
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
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происшествия, авто, пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Авто, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб

В Пензенской области перевозивший мясо грузовик попал в ДТП на трассе М5, водитель погиб

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/TelegramДТП на 598 км. Федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Пензенской области
ДТП на 598 км. Федеральной автомобильной дороги М5 Урал в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/Telegram
ДТП на 598 км. Федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Пензенской области
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД.
"Предварительно установлено, что 29 мая 2023 года в 15.40 мск на 598-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Газон" под управлением мужчины 1985 года рождения и автомобиля "Камаз", которым управлял... мужчина 1995 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля "Газон" погиб на месте", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, как после ДТП фургон автомобиля "Газон" разломился и из него вывалились коробки с мясом, на одной из них четко видна надпись Damate.
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ПроисшествияАвтоПензенская областьГИБДД МВД РФДТПРоссия
 
 
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