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В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб - РИА Новости, 29.05.2023
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб
Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:09
2023-05-29T18:09
2023-05-29T18:09
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Перевозивший мясо грузовик столкнулся с другим на трассе в Пензенской области, в результате погиб один человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД. "Предварительно установлено, что 29 мая 2023 года в 15.40 мск на 598-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Газон" под управлением мужчины 1985 года рождения и автомобиля "Камаз", которым управлял... мужчина 1995 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля "Газон" погиб на месте", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, как после ДТП фургон автомобиля "Газон" разломился и из него вывалились коробки с мясом, на одной из них четко видна надпись Damate.
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происшествия, авто, пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Авто, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
В Пензенской области столкнулись два грузовика, один водитель погиб
В Пензенской области перевозивший мясо грузовик попал в ДТП на трассе М5, водитель погиб