https://ria.ru/20230529/donetsk-1874829711.html
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.05.2023
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:18
2023-05-29T14:18
2023-05-29T14:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Максимильяновки в ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США
ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении