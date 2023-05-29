https://ria.ru/20230529/donetsk-1874829711.html

ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.05.2023

ВС России уничтожили до 145 украинских военных на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:18

2023-05-29T14:18

2023-05-29T14:26

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Максимильяновки в ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, сша