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Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей - РИА Новости, 29.05.2023
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14:04 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/diversanty-1874822323.html
Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей
Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей - РИА Новости, 29.05.2023
Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что крымчане оказывают активную помощь спецслужбам в выявлении подозрительных личностей и... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:04
2023-05-29T14:04
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что крымчане оказывают активную помощь спецслужбам в выявлении подозрительных личностей и диверсантов. "Уверен, количество ЧП при участии диверсантов будет стремительно уменьшаться… В целом граждане оказывают содействие, дают информацию, уверен, что в Крыму мы монолитны в желании защитить Крым ", - сказал Аксенов. Он добавил, что практически во всех случаях задержания диверсантов помощь ФСБ и полиции оказали граждане, сообщая о вызывающих подозрение действиях или сообщениях. Аксенов отметил, что на него лично организовывалось не одно покушение. В начале мая ФСБ задержала в Крыму группу агентов Киева, готовивших теракты и покушения на высших должностных лиц республики, в том числе на Аксенова.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, безопасность
Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Безопасность
Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей

Глава Крыма Аксенов заявил, что крымчане активно помогают спецслужбам выявлять диверсантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии в Крыму
Патрульная машина Росгвардии в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что крымчане оказывают активную помощь спецслужбам в выявлении подозрительных личностей и диверсантов.
«
"Уверен, количество ЧП при участии диверсантов будет стремительно уменьшаться… В целом граждане оказывают содействие, дают информацию, уверен, что в Крыму мы монолитны в желании защитить Крым ", - сказал Аксенов.
Он добавил, что практически во всех случаях задержания диверсантов помощь ФСБ и полиции оказали граждане, сообщая о вызывающих подозрение действиях или сообщениях. Аксенов отметил, что на него лично организовывалось не одно покушение.
В начале мая ФСБ задержала в Крыму группу агентов Киева, готовивших теракты и покушения на высших должностных лиц республики, в том числе на Аксенова.
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