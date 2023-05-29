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В Уфе на женщину с ребенком упало дерево - РИА Новости, 29.05.2023
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15:24 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/derevo-1874856461.html
В Уфе на женщину с ребенком упало дерево
В Уфе на женщину с ребенком упало дерево - РИА Новости, 29.05.2023
В Уфе на женщину с ребенком упало дерево
Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе, сообщило управление гражданской защиты города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:24
2023-05-29T15:24
происшествия
уфа
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УФА, 29 мая – РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе, сообщило управление гражданской защиты города в Telegram-канале. По данным управления, дерево упало на женщину и ребенка на "тропе здоровья" между парком Победы и спортивным комплексом "Биатлон". "По прибытии спасателей к месту происшествия женщина и мальчик, примерно лет 7-10, находились в карете скорой помощи. Их направили для обследования в лечебное учреждение. Помощь спасателей не понадобилась. Сейчас они занимаются распиловкой упавшего дерева", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе на женщину с ребенком упало дерево

Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе

© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/TelegramМесто падения дерева на тропе здоровья между парком Победы и СОК "Биатлон" в Уфе
Место падения дерева на тропе здоровья между парком Победы и СОК Биатлон в Уфе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы/Telegram
Место падения дерева на тропе здоровья между парком Победы и СОК "Биатлон" в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 29 мая – РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе, сообщило управление гражданской защиты города в Telegram-канале.
По данным управления, дерево упало на женщину и ребенка на "тропе здоровья" между парком Победы и спортивным комплексом "Биатлон".
«
"По прибытии спасателей к месту происшествия женщина и мальчик, примерно лет 7-10, находились в карете скорой помощи. Их направили для обследования в лечебное учреждение. Помощь спасателей не понадобилась. Сейчас они занимаются распиловкой упавшего дерева", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева
12 мая, 18:16
 
ПроисшествияУфа
 
 
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