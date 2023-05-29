https://ria.ru/20230529/derevo-1874856461.html

В Уфе на женщину с ребенком упало дерево

В Уфе на женщину с ребенком упало дерево - РИА Новости, 29.05.2023

В Уфе на женщину с ребенком упало дерево

Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе, сообщило управление гражданской защиты города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:24

2023-05-29T15:24

2023-05-29T15:24

происшествия

уфа

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УФА, 29 мая – РИА Новости. Женщина с ребенком пострадали при падении дерева около парка в Уфе, сообщило управление гражданской защиты города в Telegram-канале. По данным управления, дерево упало на женщину и ребенка на "тропе здоровья" между парком Победы и спортивным комплексом "Биатлон". "По прибытии спасателей к месту происшествия женщина и мальчик, примерно лет 7-10, находились в карете скорой помощи. Их направили для обследования в лечебное учреждение. Помощь спасателей не понадобилась. Сейчас они занимаются распиловкой упавшего дерева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230512/vetka-1871398297.html

уфа

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2023

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происшествия, уфа