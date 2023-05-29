https://ria.ru/20230529/byudzhet-1874856145.html
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнили с профицитом
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнили с профицитом - РИА Новости, 29.05.2023
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнили с профицитом
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:23
2023-05-29T15:23
2023-05-29T15:23
калужская область
калужская область
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_0:150:1601:1051_1920x0_80_0_0_cd41b70c6a0c879d756ca9104b4b8ae5.jpg
КАЛУГА, 29 мая – РИА Новости. Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Владислав Шапша в понедельник провел заседание правительства Калужской области, на котором состоялся отчет министра финансов области Валентины Авдеевой об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года. Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что экономика региона, несмотря на обстоятельства, "справляется со сложностями". "Наши предприятия восстанавливают экономическую активность, достраивают новые производственные цепочки, интенсивно идет процесс импортозамещения. На этом фоне фиксируются неплохие результаты", - заявил губернатор. Он привел примеры - в первом квартале производство бумаги выросло на 26%, рост производства компьютеров и электронных изделий составил 23%, на 4% увеличился выпуск лекарств, растут показатели в сельском хозяйстве. "По данным министерства финансов области, доходы областного бюджета за I квартал 2023 года составили 19 614 918,5 тысячи рублей, расходы - 17 915 221,9 тысячи рублей, с профицитом областного бюджета в сумме 1 699 696,6 тысячи рублей", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора, несмотря на то, что бюджет 2023 года был сформирован в непростых условиях, в нем предусмотрены средства и на социальную сферу, и на проекты развития. При поддержке областного правительства в регионе строят и ремонтируют детские сады, школы, больницы, жилье, дороги, коммунальные сети, спортивные, культурные учреждения. Областное правительство обеспечивает устойчивую работу всех отраслей экономики, подчеркнул Владислав Шапша. "В этом году на исполнение бюджета оказывает влияние введение единого налогового платежа. Однако мы взяли хороший старт и завершили первый квартал с положительной динамикой - вошли в число регионов, закончивших этот период с профицитом бюджета. Нам нельзя сходить с этого курса, важно сохранить устойчивость финансовой системы, сбалансированность областного и местных бюджетов", - заявил губернатор. Он подчеркнул, что особое значение имеет выполнение планов по доходам – это позволит полностью и в срок исполнить все принятые расходные обязательства.
https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html
https://ria.ru/20230525/migratsiya-1874194687.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_1:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_2d8d20109f17de801487a90ac6e15e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнили с профицитом
Бюджет Калужской области за I квартал исполнили с профицитом в 1,7 миллиарда рублей
КАЛУГА, 29 мая – РИА Новости.
Бюджет Калужской области за I квартал 2023 года исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей, сообщает правительство
региона.
Сообщается, что губернатор Владислав Шапша
в понедельник провел заседание правительства Калужской области, на котором состоялся отчет министра финансов области Валентины Авдеевой об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года.
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО
Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что экономика региона, несмотря на обстоятельства, "справляется со сложностями".
"Наши предприятия восстанавливают экономическую активность, достраивают новые производственные цепочки, интенсивно идет процесс импортозамещения. На этом фоне фиксируются неплохие результаты", - заявил губернатор.
Он привел примеры - в первом квартале производство бумаги выросло на 26%, рост производства компьютеров и электронных изделий составил 23%, на 4% увеличился выпуск лекарств, растут показатели в сельском хозяйстве.
"По данным министерства финансов области, доходы областного бюджета за I квартал 2023 года составили 19 614 918,5 тысячи рублей, расходы - 17 915 221,9 тысячи рублей, с профицитом областного бюджета в сумме 1 699 696,6 тысячи рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
По словам губернатора, несмотря на то, что бюджет 2023 года был сформирован в непростых условиях, в нем предусмотрены средства и на социальную сферу, и на проекты развития. При поддержке областного правительства в регионе строят и ремонтируют детские сады, школы, больницы, жилье, дороги, коммунальные сети, спортивные, культурные учреждения. Областное правительство обеспечивает устойчивую работу всех отраслей экономики, подчеркнул Владислав Шапша.
"В этом году на исполнение бюджета оказывает влияние введение единого налогового платежа. Однако мы взяли хороший старт и завершили первый квартал с положительной динамикой - вошли в число регионов, закончивших этот период с профицитом бюджета. Нам нельзя сходить с этого курса, важно сохранить устойчивость финансовой системы, сбалансированность областного и местных бюджетов", - заявил губернатор. Он подчеркнул, что особое значение имеет выполнение планов по доходам – это позволит полностью и в срок исполнить все принятые расходные обязательства.
Калужские депутаты поддержали инициативу по улучшению миграционной ситуации