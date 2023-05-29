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Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии - РИА Новости, 29.05.2023
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13:27 29.05.2023 (обновлено: 14:20 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html
Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии
Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии - РИА Новости, 29.05.2023
Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии
Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию стартовала 29 мая в Эр-Рияде, в ней принимают участие производители высокотехнологичного... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:27
2023-05-29T14:20
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию стартовала 29 мая в Эр-Рияде, в ней принимают участие производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), который является организатором мероприятия."Российский экспортный центр подготовил для участников деловой миссии обширную деловую программу. В общей сложности за два дня мероприятия планируется провести более 400 деловых встреч, в том числе с потенциальными покупателями, крупнейшими национальными компаниями, дистрибьютерами, и многосторонние переговоры представителями крупнейших нефтегазовых холдингов и сервисных компаний, инвестиционных агентств", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.По ее словам, также запланированы переговоры с представителями министерств промышленности и минеральных ресурсов, здравоохранения, инвестиций Саудовской Аравии, визиты в офисы саудовских предприятий и на территорию свободной экономической зоны (СЭЗ), где экспортеры смогут презентовать свою продукцию.Бизнес-миссия в Саудовскую Аравию проходит на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда. В ней принимают участие представители министерства промышленности, министерства инвестиций, министерства здравоохранения Саудовской Аравии, крупные промышленные и строительные холдинги, а также дистрибьюторы торговых сетей.В рамках бизнес-миссии также будут проведены круглые столы и пленарное заседание.Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
https://ria.ru/20230519/oborudovanie-1872974282.html
саудовская аравия
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Саудовская Аравия, Россия

Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ Made in Russia
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию стартовала 29 мая в Эр-Рияде, в ней принимают участие производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), который является организатором мероприятия.
"Российский экспортный центр подготовил для участников деловой миссии обширную деловую программу. В общей сложности за два дня мероприятия планируется провести более 400 деловых встреч, в том числе с потенциальными покупателями, крупнейшими национальными компаниями, дистрибьютерами, и многосторонние переговоры представителями крупнейших нефтегазовых холдингов и сервисных компаний, инвестиционных агентств", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.
По ее словам, также запланированы переговоры с представителями министерств промышленности и минеральных ресурсов, здравоохранения, инвестиций Саудовской Аравии, визиты в офисы саудовских предприятий и на территорию свободной экономической зоны (СЭЗ), где экспортеры смогут презентовать свою продукцию.
Бизнес-миссия в Саудовскую Аравию проходит на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда. В ней принимают участие представители министерства промышленности, министерства инвестиций, министерства здравоохранения Саудовской Аравии, крупные промышленные и строительные холдинги, а также дистрибьюторы торговых сетей.
В рамках бизнес-миссии также будут проведены круглые столы и пленарное заседание.
Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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19 мая, 16:33
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Саудовская АравияРоссия
 
 
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