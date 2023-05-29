https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html

Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии

Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии - РИА Новости, 29.05.2023

Бизнес-миссия экспортеров Made in Russia началась в Саудовской Аравии

Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию стартовала 29 мая в Эр-Рияде, в ней принимают участие производители высокотехнологичного... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:27

2023-05-29T13:27

2023-05-29T14:20

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двухдневная бизнес-миссия российских экспортеров в Саудовскую Аравию стартовала 29 мая в Эр-Рияде, в ней принимают участие производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), который является организатором мероприятия."Российский экспортный центр подготовил для участников деловой миссии обширную деловую программу. В общей сложности за два дня мероприятия планируется провести более 400 деловых встреч, в том числе с потенциальными покупателями, крупнейшими национальными компаниями, дистрибьютерами, и многосторонние переговоры представителями крупнейших нефтегазовых холдингов и сервисных компаний, инвестиционных агентств", - рассказала управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.По ее словам, также запланированы переговоры с представителями министерств промышленности и минеральных ресурсов, здравоохранения, инвестиций Саудовской Аравии, визиты в офисы саудовских предприятий и на территорию свободной экономической зоны (СЭЗ), где экспортеры смогут презентовать свою продукцию.Бизнес-миссия в Саудовскую Аравию проходит на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда. В ней принимают участие представители министерства промышленности, министерства инвестиций, министерства здравоохранения Саудовской Аравии, крупные промышленные и строительные холдинги, а также дистрибьюторы торговых сетей.В рамках бизнес-миссии также будут проведены круглые столы и пленарное заседание.Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.

https://ria.ru/20230519/oborudovanie-1872974282.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия