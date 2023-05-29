https://ria.ru/20230529/biznes-1874897761.html

Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики

Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики - РИА Новости, 29.05.2023

Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики

Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении, заявил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:55

2023-05-29T17:55

2023-05-29T19:06

россия

экономика

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении, заявил министр экономического развития Максим Решетников на правкомиссии по вопросам развития МСП. "Усиливается роль МСП в структурной перестройке экономики, в особенности в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT, туризм", — отметил он.По словам политика, сейчас Россия входит в число лидеров по показателю "числа субъектов МСП на тысячу человек населения" при сравнении с другими странами.В то же время по показателю доли в ВВП роль малого бизнеса в российской экономике ниже, добавил он."Каждый субъект МСП в среднем создает меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъекты МСП за рубежом", — отметил министр.Таким образом, необходимо до 2030 года выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса с учетом полученного опыта, пояснил Решетников."Прежде всего за счет роста действующих предприятий. Для этого необходимы условия, чтобы компании более активно, безболезненно переходили из категории в категорию — из ИП в микробизнес, из микро — в малый бизнес", — подытожил глава ведомства.В начале мая министр сообщил, что малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки национальной экономики. Он отметил, что Минэкономразвития развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3 процента. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к следующему году показатель должен достичь 32,5 процента ВВП.

https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html

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россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)