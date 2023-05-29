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Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики
Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики - РИА Новости, 29.05.2023
Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики
Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:55
2023-05-29T17:55
2023-05-29T19:06
россия
экономика
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении, заявил министр экономического развития Максим Решетников на правкомиссии по вопросам развития МСП. "Усиливается роль МСП в структурной перестройке экономики, в особенности в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT, туризм", — отметил он.По словам политика, сейчас Россия входит в число лидеров по показателю "числа субъектов МСП на тысячу человек населения" при сравнении с другими странами.В то же время по показателю доли в ВВП роль малого бизнеса в российской экономике ниже, добавил он."Каждый субъект МСП в среднем создает меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъекты МСП за рубежом", — отметил министр.Таким образом, необходимо до 2030 года выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса с учетом полученного опыта, пояснил Решетников."Прежде всего за счет роста действующих предприятий. Для этого необходимы условия, чтобы компании более активно, безболезненно переходили из категории в категорию — из ИП в микробизнес, из микро — в малый бизнес", — подытожил глава ведомства.В начале мая министр сообщил, что малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки национальной экономики. Он отметил, что Минэкономразвития развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3 процента. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к следующему году показатель должен достичь 32,5 процента ВВП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Решетников заявил об усилении роли МСП в структурной перестройке экономики
Глава МЭР Решетников заявил об усилении роли МСП в четырех областях российской экономики
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роль малого и среднего бизнеса в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении, заявил министр экономического развития Максим Решетников на правкомиссии по вопросам развития МСП.
"Усиливается роль МСП в структурной перестройке экономики, в особенности в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT, туризм", — отметил он.
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По словам политика, сейчас Россия
входит в число лидеров по показателю "числа субъектов МСП на тысячу человек населения" при сравнении с другими странами.
В то же время по показателю доли в ВВП роль малого бизнеса в российской экономике ниже, добавил он.
«
"Каждый субъект МСП в среднем создает меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъекты МСП за рубежом", — отметил министр.
Таким образом, необходимо до 2030 года выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса с учетом полученного опыта, пояснил Решетников.
"Прежде всего за счет роста действующих предприятий. Для этого необходимы условия, чтобы компании более активно, безболезненно переходили из категории в категорию — из ИП в микробизнес, из микро — в малый бизнес", — подытожил глава ведомства.
В начале мая министр сообщил, что малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки национальной экономики. Он отметил, что Минэкономразвития развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.
По данным Росстата
, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3 процента. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к следующему году показатель должен достичь 32,5 процента ВВП.
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