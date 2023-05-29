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Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности - РИА Новости, 29.05.2023
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17:17 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/biobezopasnost-1874889753.html
Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности
Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности - РИА Новости, 29.05.2023
Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности
В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности, ее заседания должны проводиться не реже, чем раз в полгода, рассказал журналистам... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:17
2023-05-29T17:17
госдума рф
россия
безопасность
ирина яровая
василий пискарев
андрей картаполов
политика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности, ее заседания должны проводиться не реже, чем раз в полгода, рассказал журналистам источник в Госдуме. "В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности... В соответствии с положением о межфракционной рабочей группе ее заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода", - сказал собеседник журналистов. В состав группы вошли в том числе вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
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госдума рф, россия, безопасность, ирина яровая, василий пискарев, андрей картаполов, политика
Госдума РФ, Россия, Безопасность, Ирина Яровая, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Политика
Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности

В Госдуме создали межфракционную рабочую группу по вопросам биобезопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности, ее заседания должны проводиться не реже, чем раз в полгода, рассказал журналистам источник в Госдуме.
«
"В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности... В соответствии с положением о межфракционной рабочей группе ее заседания должны проводиться не реже одного раза в полгода", - сказал собеседник журналистов.
В состав группы вошли в том числе вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Госдума РФРоссияБезопасностьИрина ЯроваяВасилий ПискаревАндрей КартаполовПолитика
 
 
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