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"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей - РИА Новости, 29.05.2023
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей
Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:43
2023-05-29T20:43
2023-05-29T20:43
год педагога и наставника
социальный навигатор
библионочь
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Данная акция стартовала в субботу в Российской государственной библиотеке. "Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ночь с 27 на 28 мая действовали более 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара. "Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах", - дополняется в сообщении. Уточняется, что на официальном сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61": можно было посмотреть интервью, музыкальные номера, а в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит большой библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции посмотрели больше 300 тысяч раз. Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника.
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РИА Новости
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социальный навигатор, библионочь, общество, сергей собянин
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Библионочь, Общество, Сергей Собянин
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Данная акция стартовала в субботу в Российской государственной библиотеке.
"Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ночь с 27 на 28 мая действовали более 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара.
"Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что на официальном сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61": можно было посмотреть интервью, музыкальные номера, а в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит большой библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции посмотрели больше 300 тысяч раз.
Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника.