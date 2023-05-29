Рейтинг@Mail.ru
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:43 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/biblionoch-1874927891.html
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей - РИА Новости, 29.05.2023
"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей
Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:43
2023-05-29T20:43
год педагога и наставника
социальный навигатор
библионочь
общество
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852515253_0:186:3311:2048_1920x0_80_0_0_11298537d46bdb6fdff0ed97e0f45924.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Данная акция стартовала в субботу в Российской государственной библиотеке. "Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ночь с 27 на 28 мая действовали более 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара. "Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах", - дополняется в сообщении. Уточняется, что на официальном сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61": можно было посмотреть интервью, музыкальные номера, а в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит большой библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции посмотрели больше 300 тысяч раз. Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852515253_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c0804f7519fe0507e063065aa983d667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, библионочь, общество, сергей собянин
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Библионочь, Общество, Сергей Собянин

"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей

© iStock.com / baonaОткрытая книга на ноутбуке
Открытая книга на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© iStock.com / baona
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Данная акция стартовала в субботу в Российской государственной библиотеке.
"Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ночь с 27 на 28 мая действовали более 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара.
"Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что на официальном сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61": можно было посмотреть интервью, музыкальные номера, а в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит большой библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции посмотрели больше 300 тысяч раз.
Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторБиблионочьОбществоСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала