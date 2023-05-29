https://ria.ru/20230529/biblionoch-1874927891.html

"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей

"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей - РИА Новости, 29.05.2023

"Библионочь" посетили больше 41 тыс москвичей

Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:43

2023-05-29T20:43

2023-05-29T20:43

год педагога и наставника

социальный навигатор

библионочь

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь" в Москве собрала больше 41 тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Данная акция стартовала в субботу в Российской государственной библиотеке. "Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ночь с 27 на 28 мая действовали более 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара. "Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий. Ребятам рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили веселые и познавательные мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах", - дополняется в сообщении. Уточняется, что на официальном сайте акции прошла онлайн-трансляция "Библионочь на волне" с Южного речного вокзала и теплохода "Москва-61": можно было посмотреть интервью, музыкальные номера, а в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит большой библиоквиз "Писатели-юбиляры". Трансляции посмотрели больше 300 тысяч раз. Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, библионочь, общество, сергей собянин