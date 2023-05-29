https://ria.ru/20230529/biblionoch-1874785806.html

Экскурсии, представления, марафон чтений: как прошла "Библионочь" в Москве

Экскурсии, представления, марафон чтений: как прошла "Библионочь" в Москве - РИА Новости, 29.05.2023

Экскурсии, представления, марафон чтений: как прошла "Библионочь" в Москве

Бесплатные экскурсии, театральные представления, просветительские мероприятия, марафон чтений с известными деятелями культуры: Иваном Охлобыстиным, Александром... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:54

2023-05-29T11:54

2023-05-29T11:54

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

иван охлобыстин

александр олешко

дмитрий маликов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874035416_0:268:3012:1962_1920x0_80_0_0_8e9a5d418d781571895dec8409b736b2.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бесплатные экскурсии, театральные представления, просветительские мероприятия, марафон чтений с известными деятелями культуры: Иваном Охлобыстиным, Александром Олешко, Дмитрием Маликовым прошли 27 мая в рамках акции "Библионочь-2023". Всероссийская акция "Библионочь" проходит в России с 2012 года, тема акции в этом году - "Читаем вместе", поскольку 2023 год является Годом педагога и наставника. Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что главным национальным мероприятием станет литературный марафон чтений, посвященный творчеству Островского в год его 200-летия. ЛЕНИНКА В Российской государственной библиотеке посетителям представили масштабный марафон чтений с известными деятелями культуры: Иваном Охлобыстиным, Александром Олешко, Дмитрием Маликовым, Туттой Ларсен и другими. Кроме того, учащиеся ArtMasters показали театральную постановку "Венок романсов и мыслей Островского", а студенты ГИТИСа из мастерской Бориса Морозова - отрывок из спектакля по пьесе Островского "Гроза". Также была проведена всероссийская викторина "Квиз, плиз!", состоялись экскурсии по самым закрытым местам библиотеки, исторический лекторий от модного дома EDEM Couture, встречи с писателями и концерт NATAN. БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Гостям "Иностранки" представили рассказ про знаковые книги современных арабоязычных авторов, международный книгообмен в Иране, историю валлийской литературы и про многое другое. Также в "Библионочь" здесь можно было посетить ряд экскурсий по библиотеке, узнать её историю и познакомиться с книжными фондами. Кроме того, посетителей ждала специальная программа Фестиваля "Сказки на Ночь" в Атриуме. Там вместе с гостями вечера прочитали бессмертное произведение Мориса Метерлинка на мастер-классе актёра и режиссера Сергея Фишера "Сцены из Синей Птицы". Ночью посетителям представили театрализованные чтения японских кайданов в исполнении актрисы Марии Беккер, сопровождающиеся игрой на кото. На всем протяжении вечера магическую атмосферу в Атриуме создавало световое шоу от медиа-художника Александра Портного. РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ Российская государственная библиотека для молодёжи превратилась в территорию эксперимента, игры с отражением и преломлением света, смыслов, реальностей. "Тёмная комната" (от лат. camera obscura) позволила каждому гостю заглянуть в другой мир и увидеть литературу в новом ракурсе. Благодаря камере обскура посетители смогли применить на практике разные "оптики чтения", прикоснуться к иллюзорному миру художественных произведений, познакомиться с таинственными древними письменами, принять участие в игровых и образовательных мероприятиях, стать зрителями ярких перформансов и выступлений. "Библионочь" открылась загадочным 3D-хоррором и проектом "Один раз услышать", который представляет собой яркий перформанс, погружающий в тайную жизнь на стыке науки и фантасмагории, художниц творческого объединения SHANA – Даши Азбиль и Лены Бузуевой. Кроме того, в этот вечер прошел концерт-лекция "Музыка из воздуха" Петра Термена на инструменте, созданном его дедушкой – Львом Терменом. Также РГБМ представила для детей с пяти лет мастер-класс "Я - кабан, а вы - Вонючки!" от издательства "Самокат". Юные гости "маскировались под кабанчиков" и учились подбирать правильные слова. ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в "Библионочь" провел экскурсии по музейной библиотеке, доступ в которую обычно ограничен для посетителей. В этот день сотрудники библиотеки рассказали про книжные коллекции четырех важных фигур, чья профессиональная деятельность была связана с ГМИИ – это собрания Ивана Цветаева, Александра Живаго, Андрея Губера и Ирины Антоновой. Книги этих ученых и музейных деятелей хранятся в фонде Научной библиотеки Пушкинского музея. Несколько экземпляров были показаны гостям во время экскурсии. МУЗЕЙ ПОБЕДЫ Музей Победы провел тематическую акцию "Подари книгу - получи подарок". Москвичам и гостям столицы предложили передать в дар музею любую книгу, изданную в период с 1925 по 1945 год, а взамен получить подарок - билет на экскурсию по интерактивной экспозиции "Подвиг Народа". На ней гиды музея рассказали о том, каким трудом досталась Победа на фронте и в тылу. Экскурсанты "прошли путь от Брестской крепости до Берлина", посетили различные тематические локации, в том числе, в библиотеке блокадного Ленинграда. "БИБЛИОНОЧЬ" В МОСКВЕ В программу московской "Библионочи" вошли более 700 мероприятий. Свои двери открыли более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки. Гостей ждали встречи с писателями, творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли, литературные лекции, квесты и презентации книг. Старт "Библионочи" был дан на Южном речном вокзале, где открылся мобильный пункт книгообмена. А гости Центра культуры и спорта Южного административного округа смогли посетить сразу 10 тематических площадок, названных в честь знаменитых юбиляров этого года, такие как "Маяковский", "Малевич", "Рахманинов", "Носов", "Горький", "Шаляпин" и "Островский". В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии организовали мастер-классы для детей, лекции и встречи с культурологами, а также поэтический перформанс под аккомпанемент одного из старейших органов России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, иван охлобыстин, александр олешко, дмитрий маликов