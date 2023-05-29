https://ria.ru/20230529/bayraktar-1874721138.html

Американский эксперт обозначил беззащитность Bayraktar перед российской ПВО

Американский эксперт обозначил беззащитность Bayraktar перед российской ПВО - РИА Новости, 29.05.2023

Американский эксперт обозначил беззащитность Bayraktar перед российской ПВО

Ударные беспилотники Bayraktar ТB-2, которые Турция передавала Украине, оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:52

2023-05-29T00:52

2023-05-29T01:47

украина

россия

турция

василий боднар

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Ударные беспилотники Bayraktar ТB-2, которые Турция передавала Украине, оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России и в настоящее время практически полностью уничтожены, сообщил эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт. "Будучи относительно медленным и низколетящим БПЛА, он может становиться целью для перечня хорошо организованных систем ПВО", - сообщил он американскому изданию Insider, комментируя использование Bayraktar ТB-2. Бендетт добавил, что TB2 "хорошо работает" тогда, когда против него не направлены сложные противовоздушные средства и электронные орудия. "С тех пор как российские военные смогли действовать сообща, им удалось сбить множество TB2", - отметил эксперт, подчеркнув, что на сегодня использовавшиеся на Украине Bayraktar почти полностью уничтожены. Что касается оставшихся у Киева беспилотников, то, по оценкам Бедетта, ВСУ применяют их "продвинутую оптику и сенсоры для наведения атак других дронов, оставаясь вне зоны досягаемости российских систем ПВО и РЭБ". Самым известным вооружением, которое Турция передавала Украине, стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2. Его поставки Киеву шли с 2018 года. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству этих ударных беспилотников на Украине и уже купила для этого земельный участок. Завод на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщал Боднар. В августе также сообщалось, что Турция передала Украине 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html

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украина, россия, турция, василий боднар, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, b-2 (northrop grumman b2 spirit)