https://ria.ru/20230529/banya-1874865466.html
Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах
Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах - РИА Новости, 29.05.2023
Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах
Новгородцы отправили в зону проведения специальной военной операции очередную баню на колесах, сообщил новгородский предприниматель Павел Гальченко в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:52
2023-05-29T15:52
2023-05-29T15:52
надежные люди
вооруженные силы рф
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874857790_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_55064bfe58fb2555049e4f381b78f13a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Новгородцы отправили в зону проведения специальной военной операции очередную баню на колесах, сообщил новгородский предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". Автомобиль-баня предназначен для разведывательного батальона 150-й мотострелковой дивизии. По словам Гальченко, баня необходима для решения бытовых проблем военнослужащих. "Очередной автомобиль отправляем на фронт, но это не просто автомобиль. Это баня на колесах. Спасибо большое Андрею Андреевичу Федорову, который передал в дар эту баню на колесах… Спасибо большое друзьям нашим азербайджанцам из Центрального рынка – Игорю с сыном – они вениками ребят обеспечили, травами. И девчонкам огромное спасибо из группы "За други своя" – сетки маскировочные для бани они передали в большом количестве", - рассказал Гальченко. Компания "Автоплюс" предоставила автозапчасти и колеса для мобильной бани, а "Новгородгазавтосервис" привела в надлежащее техническое состояние.
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874857790_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_dfc4ed77d3ae413d5f5b9f408f04e89e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, новгородская область
Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Новгородская область
Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах
Жители Новогородской области отправили в зону проведения спецоперации баню на колесах
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Новгородцы отправили в зону проведения специальной военной операции очередную баню на колесах, сообщил новгородский предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем".
Автомобиль-баня предназначен для разведывательного батальона 150-й мотострелковой дивизии. По словам Гальченко, баня необходима для решения бытовых проблем военнослужащих.
«
"Очередной автомобиль отправляем на фронт, но это не просто автомобиль. Это баня на колесах. Спасибо большое Андрею Андреевичу Федорову, который передал в дар эту баню на колесах… Спасибо большое друзьям нашим азербайджанцам из Центрального рынка – Игорю с сыном – они вениками ребят обеспечили, травами. И девчонкам огромное спасибо из группы "За други своя" – сетки маскировочные для бани они передали в большом количестве", - рассказал Гальченко.
Компания "Автоплюс" предоставила автозапчасти и колеса для мобильной бани, а "Новгородгазавтосервис" привела в надлежащее техническое состояние.