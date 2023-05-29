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Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах

Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах - РИА Новости, 29.05.2023

Новгородская область отправила в зону проведения СВО баню на колесах

Новгородцы отправили в зону проведения специальной военной операции очередную баню на колесах, сообщил новгородский предприниматель Павел Гальченко в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:52

2023-05-29T15:52

2023-05-29T15:52

надежные люди

вооруженные силы рф

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Новгородцы отправили в зону проведения специальной военной операции очередную баню на колесах, сообщил новгородский предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". Автомобиль-баня предназначен для разведывательного батальона 150-й мотострелковой дивизии. По словам Гальченко, баня необходима для решения бытовых проблем военнослужащих. "Очередной автомобиль отправляем на фронт, но это не просто автомобиль. Это баня на колесах. Спасибо большое Андрею Андреевичу Федорову, который передал в дар эту баню на колесах… Спасибо большое друзьям нашим азербайджанцам из Центрального рынка – Игорю с сыном – они вениками ребят обеспечили, травами. И девчонкам огромное спасибо из группы "За други своя" – сетки маскировочные для бани они передали в большом количестве", - рассказал Гальченко. Компания "Автоплюс" предоставила автозапчасти и колеса для мобильной бани, а "Новгородгазавтосервис" привела в надлежащее техническое состояние.

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, новгородская область