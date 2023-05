https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html

"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи

"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи - РИА Новости, 29.05.2023

"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи

Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Еще месяц назад в Сеуле все отрицали.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Еще месяц назад в Сеуле все отрицали. Меняет позицию и соседняя Япония. О том, что стоит за сменой курса, — в материале РИА Новости.Привет, оружиеОбе страны поддержали в конфликте Киев. Правда, не в военном плане.По данным Кильского института мировой экономики, Токио занимает пятое место в мире по объему выделенной помощи. На эти цели потратили более шести миллиардов евро: 570 миллионов в виде гумпомощи и 5,66 миллиарда финансовой поддержки.Но уже 21 мая глава МИД страны Фумио Кисида анонсировал поставку 100 автомобилей Сил самообороны, включая грузовики.Сеул сперва тоже избегал передавать оружие. Перевел более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Поддержал инициативу Grain from Ukraine ("Зерно с Украины") — продовольственную программу для стран Глобального Юга. В марте нынешнего года пообещал 130 миллионов на восстановление инфраструктуры.Военную помощь Южная Корея также оказывала, но нелетальную — бронежилеты, медикаменты, шлемы и сухпайки. В декабре 2022-го передала Киеву 100 пикапов SsangYong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z.Однако косвенно страна сыграла роль в поддержке ВСУ оружием. Летом 2022-го Сеул и Варшава заключили соглашение о покупке тысячи новейших корейских танков К2 Black Panther. Это развязало Польше руки в поставке советских Т-72 и своих PT-91 Twardy украинским войскам.Снарядный паекЮжная Корея — один из ведущих производителей снарядов в мире. С ноября 2022-го Штаты добиваются боеприпасов для Украины от Сеула. Власти республики стремились сохранить договоренности в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась.Однако уже в апреле, во время визита в США, южнокорейский президент Юн Сок Ёль допустил, что поддержит Киев летальным вооружением. В то же время, по данным The Wall Street Journal, поставка сотен тысяч снарядов уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получают американцы, а от них — украинцы.Контроль над поставками позволит Вашингтону повременить с передачей кассетных боеприпасов. В администрации Байдена нет консенсуса по этому вопросу. Отсутствие таких снарядов может стать "недостающим элементом украинского контрнаступления", приводит газета слова Майкла О'Хэнлона из Брукингского института.Неслучайные совпаденияПримечательно, что во время визита южнокорейского президента стороны заключили внушительный пакет соглашений. Самое важное — декларация о сотрудничестве в оборонной сфере. Вашингтон фактически предложил Сеулу место под своим ядерным зонтиком. Пообещал военный ответ, если против Южной Кореи применят оружие массового поражения (ОМУ). В частности, Пентагон направит в Желтое море субмарину с атомными ракетами.В свою очередь, Кисида повысил уровень поддержки ВСУ после другого дипломатического события — встречи "Большой семерки". У Японии в целом статус схожий. Но есть нюансы.Белый дом взял Японию под защиту сразу после окончания Второй мировой. Долгое время страна оставалась демилитаризованной. Но в 2013-м правительство Синдзо Абэ приняло первую за 80 лет оборонную доктрину — Силы самообороны начали превращать в полноценную армию.При Кисиде процесс вышел на новый уровень. В конце 2022-го кабмин одобрил новую Стратегию национальной безопасности. Оборонный бюджет планируют повысить до двух процентов ВВП — как в НАТО. А значит, Япония займет третье место в мире по реальным военным расходам — после США и Китая.И Токио, и Сеул активизировали сотрудничество с Североатлантическим блоком. Южнокорейская дипмиссия при организации в Брюсселе начала работать еще ноябре 2022-го. А сам альянс планирует открыть офис в Японии. При этом обе страны утверждают, что вступать в НАТО пока не планируют.Как бы то ни было, блок, который основали страны Северной Атлантики, все активнее участвует в делах другого региона — Азиатско-Тихоокеанского. Создание AUKUS и попытки придать военный характер альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности при участии США, Японии, Индии и Австралии), поставки оружия Тайваню — тому подтверждение.Штаты разными способами усиливают интеграцию с союзниками в этой части света. Судя по всему, именно здесь произойдут ключевые эпизоды глобального противостояния.

