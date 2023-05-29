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"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 29.05.2023 (обновлено: 08:01 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html
"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи
"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи - РИА Новости, 29.05.2023
"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи
Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Еще месяц назад в Сеуле все отрицали. Меняет... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:00
2023-05-29T08:01
специальная военная операция на украине
в мире
япония
южная корея
пентагон
нато
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Еще месяц назад в Сеуле все отрицали. Меняет позицию и соседняя Япония. О том, что стоит за сменой курса, — в материале РИА Новости.Привет, оружиеОбе страны поддержали в конфликте Киев. Правда, не в военном плане.По данным Кильского института мировой экономики, Токио занимает пятое место в мире по объему выделенной помощи. На эти цели потратили более шести миллиардов евро: 570 миллионов в виде гумпомощи и 5,66 миллиарда финансовой поддержки.Но уже 21 мая глава МИД страны Фумио Кисида анонсировал поставку 100 автомобилей Сил самообороны, включая грузовики.Сеул сперва тоже избегал передавать оружие. Перевел более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Поддержал инициативу Grain from Ukraine ("Зерно с Украины") — продовольственную программу для стран Глобального Юга. В марте нынешнего года пообещал 130 миллионов на восстановление инфраструктуры.Военную помощь Южная Корея также оказывала, но нелетальную — бронежилеты, медикаменты, шлемы и сухпайки. В декабре 2022-го передала Киеву 100 пикапов SsangYong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z.Однако косвенно страна сыграла роль в поддержке ВСУ оружием. Летом 2022-го Сеул и Варшава заключили соглашение о покупке тысячи новейших корейских танков К2 Black Panther. Это развязало Польше руки в поставке советских Т-72 и своих PT-91 Twardy украинским войскам.Снарядный паекЮжная Корея — один из ведущих производителей снарядов в мире. С ноября 2022-го Штаты добиваются боеприпасов для Украины от Сеула. Власти республики стремились сохранить договоренности в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась.Однако уже в апреле, во время визита в США, южнокорейский президент Юн Сок Ёль допустил, что поддержит Киев летальным вооружением. В то же время, по данным The Wall Street Journal, поставка сотен тысяч снарядов уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получают американцы, а от них — украинцы.Контроль над поставками позволит Вашингтону повременить с передачей кассетных боеприпасов. В администрации Байдена нет консенсуса по этому вопросу. Отсутствие таких снарядов может стать "недостающим элементом украинского контрнаступления", приводит газета слова Майкла О'Хэнлона из Брукингского института.Неслучайные совпаденияПримечательно, что во время визита южнокорейского президента стороны заключили внушительный пакет соглашений. Самое важное — декларация о сотрудничестве в оборонной сфере. Вашингтон фактически предложил Сеулу место под своим ядерным зонтиком. Пообещал военный ответ, если против Южной Кореи применят оружие массового поражения (ОМУ). В частности, Пентагон направит в Желтое море субмарину с атомными ракетами.В свою очередь, Кисида повысил уровень поддержки ВСУ после другого дипломатического события — встречи "Большой семерки". У Японии в целом статус схожий. Но есть нюансы.Белый дом взял Японию под защиту сразу после окончания Второй мировой. Долгое время страна оставалась демилитаризованной. Но в 2013-м правительство Синдзо Абэ приняло первую за 80 лет оборонную доктрину — Силы самообороны начали превращать в полноценную армию.При Кисиде процесс вышел на новый уровень. В конце 2022-го кабмин одобрил новую Стратегию национальной безопасности. Оборонный бюджет планируют повысить до двух процентов ВВП — как в НАТО. А значит, Япония займет третье место в мире по реальным военным расходам — после США и Китая.И Токио, и Сеул активизировали сотрудничество с Североатлантическим блоком. Южнокорейская дипмиссия при организации в Брюсселе начала работать еще ноябре 2022-го. А сам альянс планирует открыть офис в Японии. При этом обе страны утверждают, что вступать в НАТО пока не планируют.Как бы то ни было, блок, который основали страны Северной Атлантики, все активнее участвует в делах другого региона — Азиатско-Тихоокеанского. Создание AUKUS и попытки придать военный характер альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности при участии США, Японии, Индии и Австралии), поставки оружия Тайваню — тому подтверждение.Штаты разными способами усиливают интеграцию с союзниками в этой части света. Судя по всему, именно здесь произойдут ключевые эпизоды глобального противостояния.
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в мире, япония, южная корея, пентагон, нато, вооруженные силы украины, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Южная Корея, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Россия

"Угроза на востоке". США взяли Россию в клещи

CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / Южнокорейский танк K2 Black Panther
Южнокорейский танк K2 Black Panther - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal. Еще месяц назад в Сеуле все отрицали. Меняет позицию и соседняя Япония. О том, что стоит за сменой курса, — в материале РИА Новости.

Привет, оружие

Обе страны поддержали в конфликте Киев. Правда, не в военном плане.
По данным Кильского института мировой экономики, Токио занимает пятое место в мире по объему выделенной помощи. На эти цели потратили более шести миллиардов евро: 570 миллионов в виде гумпомощи и 5,66 миллиарда финансовой поддержки.
Но уже 21 мая глава МИД страны Фумио Кисида анонсировал поставку 100 автомобилей Сил самообороны, включая грузовики.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония
Сеул сперва тоже избегал передавать оружие. Перевел более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Поддержал инициативу Grain from Ukraine ("Зерно с Украины") — продовольственную программу для стран Глобального Юга. В марте нынешнего года пообещал 130 миллионов на восстановление инфраструктуры.
Военную помощь Южная Корея также оказывала, но нелетальную — бронежилеты, медикаменты, шлемы и сухпайки. В декабре 2022-го передала Киеву 100 пикапов SsangYong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z.
Однако косвенно страна сыграла роль в поддержке ВСУ оружием. Летом 2022-го Сеул и Варшава заключили соглашение о покупке тысячи новейших корейских танков К2 Black Panther. Это развязало Польше руки в поставке советских Т-72 и своих PT-91 Twardy украинским войскам.

Снарядный паек

Южная Корея — один из ведущих производителей снарядов в мире. С ноября 2022-го Штаты добиваются боеприпасов для Украины от Сеула. Власти республики стремились сохранить договоренности в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась.
Однако уже в апреле, во время визита в США, южнокорейский президент Юн Сок Ёль допустил, что поддержит Киев летальным вооружением. В то же время, по данным The Wall Street Journal, поставка сотен тысяч снарядов уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получают американцы, а от них — украинцы.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
Контроль над поставками позволит Вашингтону повременить с передачей кассетных боеприпасов. В администрации Байдена нет консенсуса по этому вопросу. Отсутствие таких снарядов может стать "недостающим элементом украинского контрнаступления", приводит газета слова Майкла О'Хэнлона из Брукингского института.

Неслучайные совпадения

Примечательно, что во время визита южнокорейского президента стороны заключили внушительный пакет соглашений. Самое важное — декларация о сотрудничестве в оборонной сфере. Вашингтон фактически предложил Сеулу место под своим ядерным зонтиком. Пообещал военный ответ, если против Южной Кореи применят оружие массового поражения (ОМУ). В частности, Пентагон направит в Желтое море субмарину с атомными ракетами.
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи
В свою очередь, Кисида повысил уровень поддержки ВСУ после другого дипломатического события — встречи "Большой семерки". У Японии в целом статус схожий. Но есть нюансы.
Белый дом взял Японию под защиту сразу после окончания Второй мировой. Долгое время страна оставалась демилитаризованной. Но в 2013-м правительство Синдзо Абэ приняло первую за 80 лет оборонную доктрину — Силы самообороны начали превращать в полноценную армию.
При Кисиде процесс вышел на новый уровень. В конце 2022-го кабмин одобрил новую Стратегию национальной безопасности. Оборонный бюджет планируют повысить до двух процентов ВВП — как в НАТО. А значит, Япония займет третье место в мире по реальным военным расходам — после США и Китая.
И Токио, и Сеул активизировали сотрудничество с Североатлантическим блоком. Южнокорейская дипмиссия при организации в Брюсселе начала работать еще ноябре 2022-го. А сам альянс планирует открыть офис в Японии. При этом обе страны утверждают, что вступать в НАТО пока не планируют.
Как бы то ни было, блок, который основали страны Северной Атлантики, все активнее участвует в делах другого региона — Азиатско-Тихоокеанского. Создание AUKUS и попытки придать военный характер альянсу QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности при участии США, Японии, Индии и Австралии), поставки оружия Тайваню — тому подтверждение.
Штаты разными способами усиливают интеграцию с союзниками в этой части света. Судя по всему, именно здесь произойдут ключевые эпизоды глобального противостояния.
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