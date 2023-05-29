https://ria.ru/20230529/avtomobilisty-1874722623.html
Шойгу высоко оценил выполнение задач автомобильными войсками в ходе СВО
Шойгу высоко оценил выполнение задач автомобильными войсками в ходе СВО - РИА Новости, 29.05.2023
Шойгу высоко оценил выполнение задач автомобильными войсками в ходе СВО
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:18
2023-05-29T01:18
2023-05-29T01:23
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях обстановки, сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства. В ВС РФ 29 мая отмечается День военного автомобилиста. "Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство. Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки", - говорится в поздравлении. Министр обороны отметил, что большого уважения заслуживают достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря их работе появляются новые образцы автомобильной техники, повышается уровень оснащения войск Вооруженных Сил России. Шойгу пожелал всем специалистам данной отрасли крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.
https://ria.ru/20230528/suverenitet-1874598538.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу высоко оценил выполнение задач автомобильными войсками в ходе СВО
Шойгу: автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют задачи в непростых условиях
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях обстановки, сообщается
в телеграм-канале оборонного ведомства.
В ВС РФ 29 мая отмечается День военного автомобилиста.
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"Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство. Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки", - говорится в поздравлении.
Министр обороны отметил, что большого уважения заслуживают достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря их работе появляются новые образцы автомобильной техники, повышается уровень оснащения войск Вооруженных Сил России.
Шойгу пожелал всем специалистам данной отрасли крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.
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