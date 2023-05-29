https://ria.ru/20230529/aviasoobschenie-1874923214.html
Посол ЕС в Грузии выразил сожаления о начале прямых авиарейсов с Россией
Посол ЕС в Грузии выразил сожаления о начале прямых авиарейсов с Россией - РИА Новости, 29.05.2023
Посол ЕС в Грузии выразил сожаления о начале прямых авиарейсов с Россией
Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что на встрече с вице-премьером, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили передал позицию Евросоюза, который... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:04
2023-05-29T20:04
2023-05-29T20:04
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владимир путин
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что на встрече с вице-премьером, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили передал позицию Евросоюза, который сожалеет по поводу возобновления прямых авиарейсов между между грузинской столицей и российской. "У нас состоялся очень откровенный и честный разговор с вице-премьер-министром, министром экономики Леваном Давиташвили о прямом авиасообщении между Россией и Грузией. Мне поручили ДОНЕСТИ позицию Евросоюза до грузинских властей. Позиция ЕС согласована столицами 27 государств-членов в Брюсселе. Меня сопровождали все послы стран-членов ЕС, представленные в Тбилиси. Мы передали вице-премьеру, что сожалеем о решении грузинского правительства принять прямые рейсы с Россией", - заявил Герчинский журналистам. По словам посла, от вице-премьера прозвучали доводы, что правительство Грузии следит за тем, чтобы на указанном направлении не использовались попавшие под антироссийские санкции самолеты. Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html
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в мире, грузия, россия, тбилиси, владимир путин, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Владимир Путин, Евросоюз
Посол ЕС в Грузии выразил сожаления о начале прямых авиарейсов с Россией
Посол ЕС в Грузии Герчинский выразил сожаления о возобновлении прямых авиарейсов с Россией