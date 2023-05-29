https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html

В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска

В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023

В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска

Украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:38

2023-05-29T19:38

2023-05-29T19:38

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

ян гагин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в районе города Часов Яр недалеко от Артемовска до сир пор сосредоточены существенные силы и средства противника. "ВСУ сейчас на достаточно приличном расстоянии от города, и они продолжают попытки атаковать артиллерией, то есть войти в город они не пытаются, отбить город - тоже. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он также выразил мнение, что объявленное ранее весеннее украинское контрнаступление было отложено из-за ситуации в Артемовске, где были "скованы существенные силы противника". Киев понес там большие потери, подчеркнул Гагин. Также советник врио главы ДНР считает, что атаками на Белгородскую область украинские войска пытаются "отвлечь внимание" от Донбасса. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска . Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230529/zrk-1874913092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины