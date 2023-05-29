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В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html
В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска
В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска - РИА Новости, 29.05.2023
В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска
Украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:38
2023-05-29T19:38
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
ян гагин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в районе города Часов Яр недалеко от Артемовска до сир пор сосредоточены существенные силы и средства противника. "ВСУ сейчас на достаточно приличном расстоянии от города, и они продолжают попытки атаковать артиллерией, то есть войти в город они не пытаются, отбить город - тоже. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". Он также выразил мнение, что объявленное ранее весеннее украинское контрнаступление было отложено из-за ситуации в Артемовске, где были "скованы существенные силы противника". Киев понес там большие потери, подчеркнул Гагин. Также советник врио главы ДНР считает, что атаками на Белгородскую область украинские войска пытаются "отвлечь внимание" от Донбасса. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска . Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230529/zrk-1874913092.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Донецке заявили, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска

Советник Пушилина Гагин сообщил, что ВСУ продолжают обстрел западных кварталов Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Разрушенные здания в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в районе города Часов Яр недалеко от Артемовска до сир пор сосредоточены существенные силы и средства противника.
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"ВСУ сейчас на достаточно приличном расстоянии от города, и они продолжают попытки атаковать артиллерией, то есть войти в город они не пытаются, отбить город - тоже. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также выразил мнение, что объявленное ранее весеннее украинское контрнаступление было отложено из-за ситуации в Артемовске, где были "скованы существенные силы противника". Киев понес там большие потери, подчеркнул Гагин. Также советник врио главы ДНР считает, что атаками на Белгородскую область украинские войска пытаются "отвлечь внимание" от Донбасса.
В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска . Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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