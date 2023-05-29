https://ria.ru/20230529/anapa-1874895489.html

В Анапе построят индустриальный парк

В Анапе построят индустриальный парк - РИА Новости, 29.05.2023

В Анапе построят индустриальный парк

Соглашение о строительстве в Анапе индустриального парка "Воскресенский" на площади 20 гектаров планируют заключить на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:45

2023-05-29T17:45

2023-05-29T17:45

анапа

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Соглашение о строительстве в Анапе индустриального парка "Воскресенский" на площади 20 гектаров планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), новая площадка даст 300 рабочих мест и будет достроена до 2027 года, сообщила пресс-служба на сайте администрации Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил реализацию проекта индустриального парка с инвесторами, собственниками группы компаний "Фитофарм". "Ваша предпринимательская деятельность – пример того, как нужно работать в условиях санкций и эффективно использовать меры господдержки. Только за последний год вы привлекли более 100 миллионов рублей в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности, субсидий и налоговых льгот. В планах создание индустриального парка "Воскресенский", который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева. По данным пресс-службы, площадь индустриального парка составит 20 гектар, объект будет расположен в хуторе Воскресенский. На площадке будут размещены промышленные предприятия по производству БАДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, стекла и стеклопакетов, продукции для гостинично-ресторанного комплекса. В сумме индустриальный парк создаст свыше 300 рабочих мест. "Мы должны также подумать о малом и среднем бизнесе – предоставить им возможность доступной аренды на площадке и выпуска импортозамещающих товаров. Наша миссия – в создании промпарка, который сможет обеспечивать потребности всего ЮФО", – добавил соучредитель группы компаний Игорь Завгородний. Уточняется, что индустриальный парк "Воскресенский" планируют достроить до 2027 года. Соглашение об инвестпроекте подпишут во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вице-губернатор региона Александр Руппель подчеркнул, что управляющей компании и резидентам промпарка будут доступны налоговые льготы, субсидии на возмещение до 50% затрат по оплате аренды за землю и готовые производственные площади, а также займы краевого фонда развития промышленности.

https://ria.ru/20230515/kuban-1871972783.html

https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html

анапа

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности