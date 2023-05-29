https://ria.ru/20230529/anapa-1874895489.html
В Анапе построят индустриальный парк
В Анапе построят индустриальный парк - РИА Новости, 29.05.2023
В Анапе построят индустриальный парк
Соглашение о строительстве в Анапе индустриального парка "Воскресенский" на площади 20 гектаров планируют заключить на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:45
2023-05-29T17:45
2023-05-29T17:45
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Соглашение о строительстве в Анапе индустриального парка "Воскресенский" на площади 20 гектаров планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), новая площадка даст 300 рабочих мест и будет достроена до 2027 года, сообщила пресс-служба на сайте администрации Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил реализацию проекта индустриального парка с инвесторами, собственниками группы компаний "Фитофарм". "Ваша предпринимательская деятельность – пример того, как нужно работать в условиях санкций и эффективно использовать меры господдержки. Только за последний год вы привлекли более 100 миллионов рублей в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности, субсидий и налоговых льгот. В планах создание индустриального парка "Воскресенский", который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева. По данным пресс-службы, площадь индустриального парка составит 20 гектар, объект будет расположен в хуторе Воскресенский. На площадке будут размещены промышленные предприятия по производству БАДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, стекла и стеклопакетов, продукции для гостинично-ресторанного комплекса. В сумме индустриальный парк создаст свыше 300 рабочих мест. "Мы должны также подумать о малом и среднем бизнесе – предоставить им возможность доступной аренды на площадке и выпуска импортозамещающих товаров. Наша миссия – в создании промпарка, который сможет обеспечивать потребности всего ЮФО", – добавил соучредитель группы компаний Игорь Завгородний. Уточняется, что индустриальный парк "Воскресенский" планируют достроить до 2027 года. Соглашение об инвестпроекте подпишут во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вице-губернатор региона Александр Руппель подчеркнул, что управляющей компании и резидентам промпарка будут доступны налоговые льготы, субсидии на возмещение до 50% затрат по оплате аренды за землю и готовые производственные площади, а также займы краевого фонда развития промышленности.
https://ria.ru/20230515/kuban-1871972783.html
https://ria.ru/20230523/produktsiya-1873597810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
В Анапе построят индустриальный парк
Кондратьев: индустриальный парк построят в Анапе до 2027 года, он даст 300 рабочих мест
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости.
Соглашение о строительстве в Анапе индустриального парка "Воскресенский" на площади 20 гектаров планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), новая площадка даст 300 рабочих мест и будет достроена до 2027 года, сообщила пресс-служба на сайте
администрации Кубани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
обсудил реализацию проекта индустриального парка с инвесторами, собственниками группы компаний "Фитофарм".
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«
"Ваша предпринимательская деятельность – пример того, как нужно работать в условиях санкций и эффективно использовать меры господдержки. Только за последний год вы привлекли более 100 миллионов рублей в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности, субсидий и налоговых льгот. В планах создание индустриального парка "Воскресенский", который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева.
По данным пресс-службы, площадь индустриального парка составит 20 гектар, объект будет расположен в хуторе Воскресенский. На площадке будут размещены промышленные предприятия по производству БАДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, стекла и стеклопакетов, продукции для гостинично-ресторанного комплекса. В сумме индустриальный парк создаст свыше 300 рабочих мест.
"Мы должны также подумать о малом и среднем бизнесе – предоставить им возможность доступной аренды на площадке и выпуска импортозамещающих товаров. Наша миссия – в создании промпарка, который сможет обеспечивать потребности всего ЮФО", – добавил соучредитель группы компаний Игорь Завгородний.
Уточняется, что индустриальный парк "Воскресенский" планируют достроить до 2027 года. Соглашение об инвестпроекте подпишут во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вице-губернатор региона Александр Руппель подчеркнул, что управляющей компании и резидентам промпарка будут доступны налоговые льготы, субсидии на возмещение до 50% затрат по оплате аренды за землю и готовые производственные площади, а также займы краевого фонда развития промышленности.
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