https://ria.ru/20230529/alleya-1874776112.html

В МПГУ состоялось торжественное открытие аллеи К.Д. Ушинского

В МПГУ состоялось торжественное открытие аллеи К.Д. Ушинского - РИА Новости, 29.05.2023

В МПГУ состоялось торжественное открытие аллеи К.Д. Ушинского

Во внутреннем дворе Главного корпуса Московского педагогического государственного университета 26 мая была открыта аллея К.Д. Ушинского. В торжественной... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:27

2023-05-29T11:27

2023-05-29T11:27

год педагога и наставника

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Во внутреннем дворе Главного корпуса Московского педагогического государственного университета 26 мая была открыта аллея К.Д. Ушинского. В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Российской академии образования, руководители университета, преподаватели и студенты, другие гости.Ректор МПГУ Алексей Лубков отметил, что среди выдающихся русских мыслителей XIX столетия Константин Дмитриевич Ушинский занимает особое место. Он является одним из основоположников отечественной педагогики, и сегодня его научно-теоретическое наследие особенно востребовано."Мы закладываем аллею Ушинского в Год педагога и наставника, что является знаком огромного признания заслуг перед обществом всех тех, кто посвятил себя великому, по образному выражению Ушинского, "искусству воспитания". В нашем университете успешно внедрены все те составляющие отечественной системы образования, о которых мечтал Ушинский", – подчеркнул Алексей Лубков.Ректор отметил, что особая созидательная роль в развитии педагогических идей Ушинского принадлежит именно МПГУ, который является прямым наследником Московских высших женских курсов. По мнению Алексея Лубкова, педагогическое наследие Ушинского приобрело вневременной характер, потому что зиждется на гуманистических началах, глубоком и всестороннем понимании человеческой природы."Сегодня наш университет продолжает претворять в жизнь высокие идеалы творческого гения великого русского педагога, уделяя внимание не только профессиональному росту будущих учителей, но и их духовно-нравственному развитию", – заключил ректор МПГУ.В церемонии приняли участие почетные гости, в том числе заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Сергей Антонов, и.о. вице-президента РАО Виктор Басюк, выпускник МГПИ им. Ленина, поэт Юрий Ряшенцев, проректор МИРЭА Григорий Петушков, заместитель руководителя представительства ДНР в г. Москве Владислав Никитюк, проректор МГЛУ Иннара Гусейнова, Его Высокопреподобие протоиерей Георгий (Студенов Георгий Иванович), келарь Сретенского мужского монастыря, преподаватель Сретенской духовной академии и Московского государственного психолого-педагогического университета иеромонах Лавр.Сергей Антонов подчеркнул, что открытие аллеи К.Д. Ушинского у главного корпуса старейшего педвуза страны очень символично – ведь в своих трудах он отводил женщинам исключительную роль учителя и наставника, и 150 лет назад, с открытием Московских высших женских курсов, эта новаторская идея была воплощена в жизнь. "Наступивший Год педагога и наставника, а также 200-летие со дня рождения Ушинского придает сегодняшнему событию особую значимость", - считает представитель Минпросвещения России.Он также обратил внимание, что, наряду с аллеей К.Д. Ушинского, внутренний двор Главного корпуса МПГУ украшает ансамбль памятников - отцу-основателю Московских высших женских курсов В.И. Герье и студентам "поющего института". Они были установлены в прошлом году, когда МПГУ отмечал 150-лет со дня своего основания. Таким образом, сформировано ландшафтное пространство, гармонично дополняющее скульптурно-архитектурное убранство внутреннего двора."Константин Дмитриевич Ушинский оставил нам бесценное научное педагогическое наследие, в основе которого - духовность и культура. Отрадно, что в работе по созданию памятной аллеи принимают активное участие студенты - будущие педагоги: именно им в ближайшие годы предстоит применять на практике, развивать идеи великого ученого", – отметил и.о. вице-президента Российской академии образования Виктор Басюк.К студентам и гостям мероприятия обратился поэт, выпускник МГПИ им В.И. Ленина Юрий Ряшенцев: "Есть одно качество, которое этот институт, тогда МГПИ имени Ленина, давал, когда мы кончали его и, надеюсь, будет давать, когда вы закончите. Это уроки, уроки какой-то вековой дружбы. Институт — это семья. Мне очень хочется, чтобы члены моей семьи - Юрка Визбор, Петя Фоменко, Ада Якушева и многие другие - были членами и вашей семьи. Я просто рекомендую вам, желаю вам, чтобы вы всегда помнили, откуда вы, и отовсюду приезжали к этому желтому, а хочется сказать - к золотому - дворцу, который нас выпустил. Будьте счастливы!"Участники церемонии высадили несколько видов растений – кусты сирени, шиповника, барбариса и смородины. На аллее уже растут 14 липовых деревьев.Смешанный хор факультета музыкального искусства Института изящных искусств МПГУ исполнил композицию Михаила Глинки-Нестора Кукольника "Православный веселится наш народ". Сразу после торжественной церемонии в Главном корпусе МПГУ начался Первый хоровой фестиваль "Весна на Пироговке", и некоторые гости присоединились к его зрителям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, московский педагогический государственный университет