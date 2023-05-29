https://ria.ru/20230529/akter-1874731074.html

Умер американский актер Джордж Махарис

Умер американский актер Джордж Махарис - РИА Новости, 29.05.2023

Умер американский актер Джордж Махарис

Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:31

2023-05-29T05:31

2023-05-29T09:17

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культура

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг артиста."Джордж Махарис скончался ... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в "Шоссе 66", сценическими постановками, пением ... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать", - написал близкий друг актера Марк Бахан в воскресенье на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).По данным издания Variety, актер был наиболее известен за свою роль в телесериале "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Он также снялся в нескольких фильмах, включая "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий".Как отмечает издание, Махарис был одним из первых знаменитостей, снявшихся обнаженными для журнала Playgirl. Актер также занимался музыкой и выпустил семь альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230528/gala-1874656890.html

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