https://ria.ru/20230529/akter-1874731074.html
Умер американский актер Джордж Махарис
Умер американский актер Джордж Махарис - РИА Новости, 29.05.2023
Умер американский актер Джордж Махарис
Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:31
2023-05-29T05:31
2023-05-29T09:17
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874746847_102:367:2032:1453_1920x0_80_0_0_1af4d94db72d0610420656a7a537c801.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг артиста."Джордж Махарис скончался ... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в "Шоссе 66", сценическими постановками, пением ... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать", - написал близкий друг актера Марк Бахан в воскресенье на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).По данным издания Variety, актер был наиболее известен за свою роль в телесериале "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Он также снялся в нескольких фильмах, включая "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий".Как отмечает издание, Махарис был одним из первых знаменитостей, снявшихся обнаженными для журнала Playgirl. Актер также занимался музыкой и выпустил семь альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230528/gala-1874656890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874746847_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_b890c371283ae283a0c9728d905a4e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Умер американский актер Джордж Махарис
Американский актер Джордж Махарис умер в возрасте 94 лет
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг артиста.
«
"Джордж Махарис скончался ... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в "Шоссе 66", сценическими постановками, пением ... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать", - написал близкий друг актера Марк Бахан в воскресенье на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
По данным издания Variety, актер был наиболее известен за свою роль в телесериале "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Он также снялся в нескольких фильмах, включая "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий".
Как отмечает издание, Махарис был одним из первых знаменитостей, снявшихся обнаженными для журнала Playgirl. Актер также занимался музыкой и выпустил семь альбомов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Умер испанский писатель Антонио Гала