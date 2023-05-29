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Умер американский актер Джордж Махарис - РИА Новости, 29.05.2023
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Культура
 
05:31 29.05.2023 (обновлено: 09:17 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/akter-1874731074.html
Умер американский актер Джордж Махарис
Умер американский актер Джордж Махарис - РИА Новости, 29.05.2023
Умер американский актер Джордж Махарис
Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:31
2023-05-29T09:17
россия
культура
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг артиста.&quot;Джордж Махарис скончался ... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в &quot;Шоссе 66&quot;, сценическими постановками, пением ... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать&quot;, - написал близкий друг актера Марк Бахан в воскресенье на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).По данным издания Variety, актер был наиболее известен за свою роль в телесериале "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Он также снялся в нескольких фильмах, включая "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий".Как отмечает издание, Махарис был одним из первых знаменитостей, снявшихся обнаженными для журнала Playgirl. Актер также занимался музыкой и выпустил семь альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Россия, Культура
Умер американский актер Джордж Махарис

Американский актер Джордж Махарис умер в возрасте 94 лет

© Фото : Public domain Американский актер Джордж Махарис
 Американский актер Джордж Махарис - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Public domain
Американский актер Джордж Махарис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский актер 60-х годов Джордж Махарис, номинированный на премию "Эмми" за свою роль в сериале "Шоссе 66", скончался в возрасте 94 лет, заявил друг артиста.
«

"Джордж Махарис скончался ... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в "Шоссе 66", сценическими постановками, пением ... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать", - написал близкий друг актера Марк Бахан в воскресенье на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

По данным издания Variety, актер был наиболее известен за свою роль в телесериале "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Он также снялся в нескольких фильмах, включая "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий".
Как отмечает издание, Махарис был одним из первых знаменитостей, снявшихся обнаженными для журнала Playgirl. Актер также занимался музыкой и выпустил семь альбомов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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