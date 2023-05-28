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В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/zernokhranilische-1874695229.html
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА - РИА Новости, 28.05.2023
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА
Зернохранилище в Белгородской области атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:16
2023-05-28T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
муром
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Зернохранилище в Белгородской области атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. "Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже восстанавливают повреждения. Село Муром находится в Шебекинском округе, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Суббота 27 мая, по словам губернатора Гладкова, стала "самым тяжелым днем для округа" - в результате обстрела погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения.
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html
белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, муром, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Муром, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА

Глава Белгородской области Гладков: в селе Муром атаковали зернохранилище с помощью БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Зернохранилище в Белгородской области атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области.
«
"Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже восстанавливают повреждения.
Село Муром находится в Шебекинском округе, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Суббота 27 мая, по словам губернатора Гладкова, стала "самым тяжелым днем для округа" - в результате обстрела погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьМуромУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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