https://ria.ru/20230528/zernokhranilische-1874695229.html
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА - РИА Новости, 28.05.2023
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА
Зернохранилище в Белгородской области атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:16
2023-05-28T20:16
2023-05-28T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
муром
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Зернохранилище в Белгородской области атаковали с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сотрудники не пострадали - их вывезли на безопасное расстояние, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. "Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже восстанавливают повреждения. Село Муром находится в Шебекинском округе, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Суббота 27 мая, по словам губернатора Гладкова, стала "самым тяжелым днем для округа" - в результате обстрела погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения.
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html
белгородская область
муром
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, муром, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Муром, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области атаковали зернохранилище с помощью БПЛА
Глава Белгородской области Гладков: в селе Муром атаковали зернохранилище с помощью БПЛА