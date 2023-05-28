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Россия может нарастить поставки зерна в Египет - РИА Новости, 28.05.2023
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08:52 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html
Россия может нарастить поставки зерна в Египет
Россия может нарастить поставки зерна в Египет - РИА Новости, 28.05.2023
Россия может нарастить поставки зерна в Египет
Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:52
2023-05-28T08:52
экономика
россия
египет
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов. "Здесь вопрос сложный, комплексный. Будет ли экспорт зерна увеличивается из России? Ответ — да, потому что Россия растёт в своем производстве", - сказал Орлов, добавив, что появились новые регионы, "это дополнительный потенциал производства". Он подчеркнул, что Египет и не только требуют больше импорта, чтобы кормить свое быстрорастущее население. "Спрос растет. Будем ли мы удовлетворять спрос — это вопрос наших возможностей производства, логистики и морского транспорта. Весь потенциал есть для роста экспорта (зерна). Сейчас сложный период: могут быть колебания, но это не тренд. Динамика для нас положительна",- добавил Орлов. Председатель делового совета отметил, что недружественные страны создают трудности в страховании и фрахте морских судов, поэтому многие транспортеры не берут на себя риски по перевозке российской сельхозпродукции. Ситуация усложняется и несоблюдением российской части так называемой стамбульской продуктовой сделки. "Но у России есть определенный фактор прочности. Экспорт продолжается", – заключил он. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230211/zerno-1851381017.html
https://ria.ru/20230527/poshliny-1874591341.html
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экономика, россия, египет
Экономика, Россия, Египет
Россия может нарастить поставки зерна в Египет

Эксперт Орлов: Россия может нарастить поставки зерна в Египет и другие страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов.
"Здесь вопрос сложный, комплексный. Будет ли экспорт зерна увеличивается из России? Ответ — да, потому что Россия растёт в своем производстве", - сказал Орлов, добавив, что появились новые регионы, "это дополнительный потенциал производства".
Он подчеркнул, что Египет и не только требуют больше импорта, чтобы кормить свое быстрорастущее население.
"Спрос растет. Будем ли мы удовлетворять спрос — это вопрос наших возможностей производства, логистики и морского транспорта. Весь потенциал есть для роста экспорта (зерна). Сейчас сложный период: могут быть колебания, но это не тренд. Динамика для нас положительна",- добавил Орлов.
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Председатель делового совета отметил, что недружественные страны создают трудности в страховании и фрахте морских судов, поэтому многие транспортеры не берут на себя риски по перевозке российской сельхозпродукции. Ситуация усложняется и несоблюдением российской части так называемой стамбульской продуктовой сделки.
"Но у России есть определенный фактор прочности. Экспорт продолжается", – заключил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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