https://ria.ru/20230528/zerno-1874618175.html

Россия может нарастить поставки зерна в Египет

Россия может нарастить поставки зерна в Египет - РИА Новости, 28.05.2023

Россия может нарастить поставки зерна в Египет

Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:52

2023-05-28T08:52

2023-05-28T08:52

экономика

россия

египет

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия может увеличить экспорт зерна в Египет и не только, в том числе поставками из новых регионов, мощности есть, вопрос в логистике, заявил РИА Новости председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов. "Здесь вопрос сложный, комплексный. Будет ли экспорт зерна увеличивается из России? Ответ — да, потому что Россия растёт в своем производстве", - сказал Орлов, добавив, что появились новые регионы, "это дополнительный потенциал производства". Он подчеркнул, что Египет и не только требуют больше импорта, чтобы кормить свое быстрорастущее население. "Спрос растет. Будем ли мы удовлетворять спрос — это вопрос наших возможностей производства, логистики и морского транспорта. Весь потенциал есть для роста экспорта (зерна). Сейчас сложный период: могут быть колебания, но это не тренд. Динамика для нас положительна",- добавил Орлов. Председатель делового совета отметил, что недружественные страны создают трудности в страховании и фрахте морских судов, поэтому многие транспортеры не берут на себя риски по перевозке российской сельхозпродукции. Ситуация усложняется и несоблюдением российской части так называемой стамбульской продуктовой сделки. "Но у России есть определенный фактор прочности. Экспорт продолжается", – заключил он. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230211/zerno-1851381017.html

https://ria.ru/20230527/poshliny-1874591341.html

россия

египет

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, египет