https://ria.ru/20230528/zemletryasenie-1874620147.html
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение - РИА Новости, 28.05.2023
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:16
2023-05-28T09:16
2023-05-28T09:16
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кахраманмараш
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сирия
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Cогласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 08.51 по местному времени (совпадает с мск) в районе Тюркоглу. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,74 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874421934.html
https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874326133.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кахраманмараш, турция, сирия
В мире, Кахраманмараш, Турция, Сирия
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,6