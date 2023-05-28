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Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:57 28.05.2023 (обновлено: 03:05 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным - РИА Новости, 28.05.2023
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, такое мнение... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:57
2023-05-28T03:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.Ранее работник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев.Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео. "На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он в своей статье.Брайен добавил, что мы живем в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. Основываясь на этом, он подчеркнул, что считает опубликованное видео фальшивкой.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
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в мире, украина, валерий залужный, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Министерство обороны США
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным

Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.
Ранее работник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео. "На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он в своей статье.
Брайен добавил, что мы живем в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. Основываясь на этом, он подчеркнул, что считает опубликованное видео фальшивкой.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
Фотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйМинистерство обороны США
 
 
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