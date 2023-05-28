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Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным - РИА Новости, 28.05.2023
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, такое мнение... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:57
2023-05-28T02:57
2023-05-28T03:05
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валерий залужный
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.Ранее работник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев.Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео. "На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос", — написал он в своей статье.Брайен добавил, что мы живем в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. Основываясь на этом, он подчеркнул, что считает опубликованное видео фальшивкой.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874025428.html
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в мире, украина, валерий залужный, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Министерство обороны США
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком