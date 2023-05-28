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Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова - РИА Новости, 28.05.2023
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19:57 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/zakharova-1874691963.html
Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова
Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова - РИА Новости, 28.05.2023
Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова
Нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку простые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:57
2023-05-28T19:57
в мире
сша
россия
мария захарова
линдси грэм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку простые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", дипломат напомнила, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями штатов по помощи Украине, последовало за высказыванием экс-президента США Джорджа Буша младшего в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о том, что задача киевского режима "убить как можно больше русских". "Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит - они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали", - сказала дипломат. По ее словам, за ксенофобские высказывания Грэма американские граждане "вынесли его бы на следующий день", если бы это касалось меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов. Она подчеркнула, что повторяющиеся американскими политиками тезисы об убийстве русских - это "руководство к действию". &quot;Вот вам и ответ на вопрос: это часть менталитета глубинного американского государства. Это то, что сейчас является руководством к действию&quot;, - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230511/rusofobiya-1871000595.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, линдси грэм
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Линдси Грэм
Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова

Захарова: нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку простые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", дипломат напомнила, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег властями штатов по помощи Украине, последовало за высказыванием экс-президента США Джорджа Буша младшего в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о том, что задача киевского режима "убить как можно больше русских".
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«
"Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит - они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали", - сказала дипломат.
По ее словам, за ксенофобские высказывания Грэма американские граждане "вынесли его бы на следующий день", если бы это касалось меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов.
Она подчеркнула, что повторяющиеся американскими политиками тезисы об убийстве русских - это "руководство к действию".
«

"Вот вам и ответ на вопрос: это часть менталитета глубинного американского государства. Это то, что сейчас является руководством к действию", - заключила Захарова.

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