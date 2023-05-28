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СМИ: в Йемене при взрыве установленной хуситами мины погибли двое детей
СМИ: в Йемене при взрыве установленной хуситами мины погибли двое детей - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: в Йемене при взрыве установленной хуситами мины погибли двое детей
Двое детей погибли в результате взрыва мины, установленной повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), на севере Йемена, сообщил местный телеканал Belqees... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:56
2023-05-28T02:56
2023-05-28T02:56
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Двое детей погибли в результате взрыва мины, установленной повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), на севере Йемена, сообщил местный телеканал Belqees TV со ссылкой на источники. "Двое детей погибли, их родители и брат получили ранения в результате взрыва наземной мины, уставленной ополченцами-хуситами к западу от провинции Джауф", - говорится в сообщении. С сентября 2014 года группировка хуситов контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, в связи с чем арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала в марте 2015 года военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти провинции правительству.
https://ria.ru/20230428/sudno-1868404908.html
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йемен, сана, саудовская аравия, ансар алла, в мире
Йемен, Сана, Саудовская Аравия, Ансар Алла, В мире
СМИ: в Йемене при взрыве установленной хуситами мины погибли двое детей
Belqees: в Йемене при взрыве установленной повстанцами "Ансар Алы" мины погибли двое детей