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Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство - РИА Новости, 28.05.2023
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19:12 28.05.2023 (обновлено: 19:13 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vybory-1874686724.html
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство - РИА Новости, 28.05.2023
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство
После подсчета 81% бюллетеней отрыв кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу от действующего президента Тайипа Эрдогана сократился до... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:12
2023-05-28T19:13
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета 81% бюллетеней отрыв кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу от действующего президента Тайипа Эрдогана сократился до 0,14%, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka. "После обработки 81% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,07% (более 21,8 миллиона), за Эрдогана - 49,93% (более 21,7 миллиона)", - сообщило агентство. После подсчета 44% бюллетеней отрыв составлял 2%. При этом, по подсчетам госагентства Anadolu, лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
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президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство

Оппозиционное агентство Anka: отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился до 0,14 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета 81% бюллетеней отрыв кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу от действующего президента Тайипа Эрдогана сократился до 0,14%, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
«
"После обработки 81% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,07% (более 21,8 миллиона), за Эрдогана - 49,93% (более 21,7 миллиона)", - сообщило агентство.
После подсчета 44% бюллетеней отрыв составлял 2%.
При этом, по подсчетам госагентства Anadolu, лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
Подсчет голосов по итогам второго тура президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Турецкое оппозиционное агентство рассказало о процессе подсчета голосов
Вчера, 18:10
 
Президентские выборы в ТурцииКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ мире
 
 
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