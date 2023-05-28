https://ria.ru/20230528/vybory-1874686724.html
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство - РИА Новости, 28.05.2023
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство
После подсчета 81% бюллетеней отрыв кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу от действующего президента Тайипа Эрдогана сократился до... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:12
2023-05-28T19:12
2023-05-28T19:13
президентские выборы в турции
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. После подсчета 81% бюллетеней отрыв кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу от действующего президента Тайипа Эрдогана сократился до 0,14%, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka. "После обработки 81% бюллетеней: за Кылычдароглу проголосовали 50,07% (более 21,8 миллиона), за Эрдогана - 49,93% (более 21,7 миллиона)", - сообщило агентство. После подсчета 44% бюллетеней отрыв составлял 2%. При этом, по подсчетам госагентства Anadolu, лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874677904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Президентские выборы в Турции, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
Отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился, сообщило оппозиционное агентство
Оппозиционное агентство Anka: отрыв Кылычдароглу от Эрдогана сократился до 0,14 процента