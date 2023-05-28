https://ria.ru/20230528/vybory-1874677904.html

Турецкое оппозиционное агентство рассказало о процессе подсчета голосов

Турецкое оппозиционное агентство рассказало о процессе подсчета голосов - РИА Новости, 28.05.2023

Турецкое оппозиционное агентство рассказало о процессе подсчета голосов

Уже 10% урн для голосования вскрыто в ходе подсчета голосов, отданных во втором туре президентских выборов в Турции, сообщило оппозиционное информагентство... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T18:10

2023-05-28T18:10

2023-05-28T18:11

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Уже 10% урн для голосования вскрыто в ходе подсчета голосов, отданных во втором туре президентских выборов в Турции, сообщило оппозиционное информагентство ANKA. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Вскрыто урн по всей стране: 10%", - сообщило агентство спустя примерно 55 минут после начала подсчетов. К примеру, в родной для Кылычдароглу провинции Тунджели вскрыто более 29% урн, в Трабзоне 9%, в Адыямане 13%. Агентство Anadolu сообщает о 10,8% вскрытых урн. На данный момент действует запрет Высшей избирательной комиссии на публикацию результатов данных. Предварительные результаты будут публиковать госагентство Anadolu и ANKA. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции