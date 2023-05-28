https://ria.ru/20230528/vybory-1874621172.html

В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно

В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно - РИА Новости, 28.05.2023

В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T09:30

2023-05-28T09:30

2023-05-28T10:28

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анкара

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в Анкаре Сердар Динчез.Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.По словам Динчеза, голосующим во втором туре намного легче, так как нет, как в первом туре, метровых списков для парламентских мест."В первом туре еще до открытия участков люди стояли в очереди. Было очень шумно, и уже к обеду все сотрудники избирательных участков устали. Так как один человек проводил долгое время за шторкой – повторюсь, там был листок длиной в один метр - очередь становилась все больше и больше. На этот раз все относительно спокойно", - заявил собеседник агентства.Сотрудник избирательного участка сказал, что с 14 мая по сей день в Турции право на голос получили еще 49 980 человек, которым исполнилось 18 лет.Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил ранее министр юстиции страны Бекир Боздаг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, анкара, президентские выборы в турции