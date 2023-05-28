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В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно - РИА Новости, 28.05.2023
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09:30 28.05.2023 (обновлено: 10:28 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vybory-1874621172.html
В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно
В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно - РИА Новости, 28.05.2023
В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно
Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:30
2023-05-28T10:28
в мире
турция
анкара
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в Анкаре Сердар Динчез.Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.По словам Динчеза, голосующим во втором туре намного легче, так как нет, как в первом туре, метровых списков для парламентских мест."В первом туре еще до открытия участков люди стояли в очереди. Было очень шумно, и уже к обеду все сотрудники избирательных участков устали. Так как один человек проводил долгое время за шторкой – повторюсь, там был листок длиной в один метр - очередь становилась все больше и больше. На этот раз все относительно спокойно", - заявил собеседник агентства.Сотрудник избирательного участка сказал, что с 14 мая по сей день в Турции право на голос получили еще 49 980 человек, которым исполнилось 18 лет.Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил ранее министр юстиции страны Бекир Боздаг.
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в мире, турция, анкара, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Анкара, Президентские выборы в Турции
В Анкаре голосование на президентских выборах проходит спокойно

В Анкаре голосование на президентских выборах главы Турции проходит спокойно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре
Предвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, заявил РИА Новости РИА Новости сотрудник избирательного участка при лицее Ататюрк в Анкаре Сердар Динчез.
Второй тур президентских выборов начался в воскресенье в Турции в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
По словам Динчеза, голосующим во втором туре намного легче, так как нет, как в первом туре, метровых списков для парламентских мест.
"В первом туре еще до открытия участков люди стояли в очереди. Было очень шумно, и уже к обеду все сотрудники избирательных участков устали. Так как один человек проводил долгое время за шторкой – повторюсь, там был листок длиной в один метр - очередь становилась все больше и больше. На этот раз все относительно спокойно", - заявил собеседник агентства.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Процедура выборов президента Турции
Вчера, 03:13
Сотрудник избирательного участка сказал, что с 14 мая по сей день в Турции право на голос получили еще 49 980 человек, которым исполнилось 18 лет.
Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил ранее министр юстиции страны Бекир Боздаг.
 
В миреТурцияАнкараПрезидентские выборы в Турции
 
 
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