https://ria.ru/20230528/vintovka-1874638299.html
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО - РИА Новости, 28.05.2023
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:06
2023-05-28T12:06
2023-05-28T12:06
новое оружие россии
безопасность
владислав лобаев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". "Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", - сообщил Лобаев. По его словам, степень обновлений в новой версии винтовки достигает порядка 90%. "Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм... Мы решили здесь использовать наш новый (спусковой механизм - ред.)", - сообщил он. Он уточнил, что неизменным осталось только цевье.
https://ria.ru/20221227/drony-1841708190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владислав лобаев
Новое оружие России, Безопасность, Владислав Лобаев
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
LobaevArms практически на 90% обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда"
.
"Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", - сообщил Лобаев.
По его словам, степень обновлений в новой версии винтовки достигает порядка 90%.
"Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм... Мы решили здесь использовать наш новый (спусковой механизм - ред.)", - сообщил он.
Он уточнил, что неизменным осталось только цевье.
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