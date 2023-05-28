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LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО - РИА Новости, 28.05.2023
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Новое оружие России
 
12:06 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/vintovka-1874638299.html
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО - РИА Новости, 28.05.2023
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО
LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:06
2023-05-28T12:06
новое оружие россии
безопасность
владислав лобаев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда". "Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", - сообщил Лобаев. По его словам, степень обновлений в новой версии винтовки достигает порядка 90%. "Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм... Мы решили здесь использовать наш новый (спусковой механизм - ред.)", - сообщил он. Он уточнил, что неизменным осталось только цевье.
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безопасность, владислав лобаев
Новое оружие России, Безопасность, Владислав Лобаев
LobaevArms обновили винтовку "Возмездие" за время СВО

LobaevArms практически на 90% обновили винтовку "Возмездие" за время СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВинтовки TSVL-8 M4 Антиматерия и DXL-3 Возмездие от компании LobaevArms
Винтовки TSVL-8 M4 Антиматерия и DXL-3 Возмездие от компании LobaevArms - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Винтовки TSVL-8 M4 Антиматерия и DXL-3 Возмездие от компании LobaevArms. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. LobaevArms почти на 90% обновили винтовку "Возмездие" прямо по ходу специальной военной операции (СВО) - модернизирована ствольная коробка, установлены новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
"Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", - сообщил Лобаев.
По его словам, степень обновлений в новой версии винтовки достигает порядка 90%.
"Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм... Мы решили здесь использовать наш новый (спусковой механизм - ред.)", - сообщил он.
Он уточнил, что неизменным осталось только цевье.
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