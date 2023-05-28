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Кличко объяснил вибрацию в квартирах киевлян ночью - РИА Новости, 28.05.2023
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18:17 28.05.2023 (обновлено: 19:25 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/vibratsiya-1874678573.html
Кличко объяснил вибрацию в квартирах киевлян ночью
Кличко объяснил вибрацию в квартирах киевлян ночью - РИА Новости, 28.05.2023
Кличко объяснил вибрацию в квартирах киевлян ночью
Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими оговорками, объяснил вибрацию, которую ощущали жители города в своих квартирах минувшей ночью, перемещением "мощного... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:17
2023-05-28T19:25
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими оговорками, объяснил вибрацию, которую ощущали жители города в своих квартирах минувшей ночью, перемещением "мощного оружия". Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию, предполагали, что это может быть землетрясение. &quot;Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть, вибрация связана с этим&quot;, — прокомментировал Кличко причину вибрации, которую ощущали киевляне, в эфире всеукраинского телемарафона.Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года. Его высказывания неоднократно становились предметом обсуждения. Популярными стали фразы: "а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" и "чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть". Комментируя ситуацию с подготовкой столицы к отопительному сезону, Кличко оговорился и призвал киевлян "подготовиться к земле".В эфире украинского телеканала ТСН Кличко заявил: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему". Выступая в эфире телеканала "Интер", он сказал: "Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос..."
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко объяснил вибрацию в квартирах киевлян ночью

Мэр Кличко связал ночную вибрацию в квартирах жителей Киева с поставками оружия на фронт

© Фото : Дмитрий РовчакНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Дмитрий Ровчак
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими оговорками, объяснил вибрацию, которую ощущали жители города в своих квартирах минувшей ночью, перемещением "мощного оружия".
Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию, предполагали, что это может быть землетрясение.
«

"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть, вибрация связана с этим", — прокомментировал Кличко причину вибрации, которую ощущали киевляне, в эфире всеукраинского телемарафона.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года. Его высказывания неоднократно становились предметом обсуждения. Популярными стали фразы: "а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" и "чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть". Комментируя ситуацию с подготовкой столицы к отопительному сезону, Кличко оговорился и призвал киевлян "подготовиться к земле".
В эфире украинского телеканала ТСН Кличко заявил: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему". Выступая в эфире телеканала "Интер", он сказал: "Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос..."
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